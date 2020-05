Barbara d’Urso, Mezzetti vuota il sacco: il flirt e il caso delle foto recenti

Barbara d’Urso, GossipeTv ha raggiunto Alberto Mezzetti: “Ecco la verità sui nostri rapporti in passato (‘Sì, c’è stato un flirt…’). Marco Carta? In una delle Stories che lei ha fatto c’erano i miei screen di pochi giorni fa, eppure per lei non esisto”

Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso, ‘c’eravamo tanto amati…’ La vicenda tra la conduttrice e il vincitore del Grande Fratello 2018 è piuttosto nota: dopo il trionfo nel reality, il ‘Tarzan di Viterbo’ e Barbara sono stati in ottimi rapporti. Poi lo strappo: fine delle ospitate in tv per il laziale che, tutt’oggi, continua a domandarsi perché la d’Urso non lo abbia mai più coinvolto in alcun progetto e trasmissione. Ma c’è dell’altro: nei mesi scorsi Mezzetti, senza troppo girarci attorno, ha lasciato intendere di aver avuto un qualcosa in più di una semplice amicizia con Barbarella dopo il GF Nip (sulla questione la d’Urso non ha mai replicato). Oggi ribadisce a GossipeTv che il flirt c’è stato

Ha più sentito Barbara in questi mesi?

No, è da tempo che dico che lei mi blocca ovunque. Nel senso che evita ogni mio appello o di avere contatti con me.

In passato ha ribadito che da parte della d’Urso, nei suoi confronti, è stato alzato un muro. Come se lo spiega?

Non capisco il perché. Non mi ha mai dato alcuna motivazione, nonostante io abbia fatto pure degli appelli pubblici. Nei suoi programmi, a un certo punto, non sono stato più chiamato, a differenza di altri del Grande Fratello. Inspiegabile!

Nelle ultime ore, però, è capitata una cosa ‘curiosa’?

Sì, Barbara ha pubblicato una Stories su Instagram relativa al fuorionda con Marco Carta e mi sono accorto che, inavvertitamente, sono comparsi anche dei miei screen in quella Stories, che poi lei ha rimosso. Però la Stories è documentata (Alberto ce l’ha fornita e in effetti ci sono degli screen in cui lo si nota).

Spieghiamo meglio…

Evidentemente, quegli screen, che riguardano mie Stories e filmati Instagram recenti, provano che lei mi segue. Insomma che sbircia il mio profilo…

Può darsi, però non c’è nulla di male in questo…

No, ma non mi torna il fatto che da un lato guarda il mio profilo, dall’altro non mi calcola. Sembra che per lei io non esista più, poi però trovo le mie foto nelle sue Stories. Cioè per lei sembra che io sia ‘morto’ e invece pare che stia sempre lì a seguirmi.

Tra voi due cosa è realmente accaduto in passato? C’è stato o no un flirt?

Sì. E lo ho già detto con un post il 23 dicembre. C’è stato molto di più di un’amicizia. Ovviamente c’è stato un flirt. Perché lei non mi ha mai smentito? E perché non mi ha più citato? Il senso è: se io dico che sono stato con te e tu manco dici ‘ma questo è matto’ vuol dire che è vero.