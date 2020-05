Barbara d’Urso risponde a Striscia dopo il fuori onda con Marco Carta

News su Marco Carta e Barbara d’Urso: cosa è successo dopo il fuori onda di Striscia la notizia

Sta facendo parecchio discutere il fuori onda di Marco Carta e Barbara d’Urso mostrato da Striscia la notizia nella puntata trasmessa da Canale 5 venerdì 8 maggio. Un fuori onda che sembrava pronto a minare il solido rapporto tra il cantante e la conduttrice ma a quanto pare così non è stato. In poche ore è giunta la replica di Carmelita che, attraverso le sue storie Instagram, ha prima elogiato il tg satirico di Antonio Ricci (“Amo Striscia la notizia”, ha scritto) e ha poi lanciato un’anticipazione importante sulla nuova puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domenica 10 maggio (“Aereo o non aereo?? E Marco Carta ci sarà domani sera a Non è la d’Urso?”). Nessun commento da parte dell’ex di Amici mentre Trash Italiano ha assicurato che in realtà un volo perso c’è stato per davvero e che dunque la presentatrice Mediaset non avrebbe raccontato alcuna bugia.

Dietro le quinte di Live-Non è la d’Urso: Marco Carta torna nello studio di Barbara

Stando a quello che scrive il noto portale, la presenza di Marco Carta nello studio di Live-Non è la d’Urso sarebbe stata confermata dalla produzione la scorsa settimana. Ma una volta arrivato in aeroporto Carta non sarebbe riuscito a partire per motivi tecnici. Si sarebbe così deciso di organizzare un collegamento da casa all’ultimo minuto. Sarà questa la verità che racconteranno Barbara d’Urso e Marco Carta nella puntata di domenica 10 maggio? Oltre a questo si parlerà sicuramente del grave lutto che ha colpito l’artista, che ha perso l’adorata nonna. Il 2020 è inoltre l’anno del riscatto per il 34enne, dopo l’accusa di furto di un anno fa.

Chi sono gli altri ospiti di Live-Non è la d’Urso nella puntata di domenica 10 maggio

Nella prima parte della nuova puntata di Live-Non è la d’Urso si parlerà ampiamente del Coronavirus mentre nella seconda verranno trattati argomenti di cronaca rosa e televisione.