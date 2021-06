Barbara d’Urso, il piano di Mediaset: per lei un nuovo show, ecco quale

Sono giorni frenetici in casa Mediaset, che sta cercando di definire il profilo dei palinsesti della prossima stagione. Il nome più caldo in merito al valzer di conduzioni e programmi è quello di Barbara d’Urso che sembra ormai scontato che dovrà rinunciate a Domenica Live e a Live – Non è la d’Urso (senza dubbio il secondo non tornerà in onda, ma anche Domenica Live quasi certamente sarà archiviato). Tuttavia non è detto che dovrà accontentarsi del solo Pomeriggio Cinque (il talk va verso la riconferma).

Blasting News informa infatti che i vertici del Biscione starebbero vagliando la soluzione di affidarle una nuova trasmissione in prima serata. Quale? In un periodo in cui la tv generalista continua a puntare sull’usato sicuro (con remake e ‘ristrutturazioni’ di show del passato), per la conduttrice 64enne si starebbe valutando una riproposizione de Lo Show dei Record. Il game fu lanciato proprio da Barbarella nel 2008. La d’Urso rimase al timone del talent anche l’anno successivo. Poi il testimone lo raccolse Paola Perego, a cui seguirono Gerry Scotti e Teo Mammucari. Nel 2018 il programma è stato riproposto su Tv8 con il titolo ‘La Notte dei Record’, con al timone Enrico Papi.

A proposito di Enrico Papi e show da rispolverare: sarà proprio il conduttore romano ad andare ad occupare il posto che fu di Live – Non è la d’Urso, con una nuova edizione di Scherzi a Parte. Al posto di Domenica Live, invece, Mediaset starebbe provando a convincere Lorella Cuccarini e Stefano De Martino a dare forma ad un talk in grado di rivaleggiare con la Domenica In di Mara Venier.

Barbara d’Urso e i piani Mediaset per la stagione 2021/2022

Tornando alla d’Urso e a Lo Show dei Record, che proprio quando ci fu la presentatrice campana alla guida ebbe uno share costantemente sopra al 26% (con picchi fino al 32,16%), non dovrebbe essere subito messo in onda in autunno. Sempre a patto che il progetto di riportarlo in vita abbia l’ok da parte di Mediaset. Se ne riparlerà probabilmente strada facendo, nel corso del prossimo anno televisivo. Quel che è quasi certo è che Barbarella inizierà il 2021/2022 con un solo programma ma che le sarà affidato un secondo show nei mesi successivi.