Barbara d’Urso-Mediaset: mondo tv, le reazioni sono un caso unico

Ebbene si, ormai è ufficiale: dopo anni di onorato servizio Barbara d’Urso a partire dalla prossima stagione televisiva non sarà più alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Si sa che questa per la Rai e per Mediaset sarà un’estate bollente, ricca di grossi cambiamenti e stravolgimenti. La prima grande novità che è stata comunicata poche ore fa dalla Rete del Biscione riguarda proprio Barbara d’Urso e il fatto che non condurrà più l’ormai celebre programma di intrattenimento del pomeriggio di Canale 5. Non è finita qui in quanto la conduttrice potrebbe rimanere senza programmi da condurre fino alla scadenza del contratto, prevista per la fine di dicembre 2023.

Le parole di Gabriele Parpiglia

Il giornalista Gabriele Parpiglia nella giornata di ieri ha pubblicato un tweet sul suo profilo per esprimere il proprio pensiero sulla questione d’Urso.

“Barbara d’Urso sapevo da tempo che non sarebbe stata confermata (seguiranno altri nomi non solo lei). Io devo essere onesto: negli anni insieme tra #pomeriggio5 e #domenicalive e ancor prima #mattino5 ; mi sono sempre divertito e ho imparato. In onda Barbara sapeva farti sentire speciale e tu davvero ti sentivi così. Complici insieme tra sorrisi, cazziatoni e notizie (mi diceva porta notizie sempre, sempre). Mi è spiaciuto nel tempo vedere che quel modo di fare era adottato per chiunque passasse o servisse e poi , poi sempre così… però quando ho capito , mi sono sentito meno speciale. Quando non citava i servizi o tagliava gli articoli per non far vedere le firme, lì ancor meno speciale (e la verità restava un mistero) . Ma lei mi ha dato un’opportunità e non va mai dimenticato. Mai. Mai. Mai.”

Il silenzio tombale attorno a Barbara d’Urso

Silenzio tombale dei colleghi di ‘Barbarella’, fatto piuttosto insolito. E non è la prima volta che succede. Anche quando chiusero Live – Non è la d’Urso e Domenica Live nessuno disse nulla. Pure questa volta tra presentatori, conduttori e opinionisti non è arrivato alcun messaggio pubblico di stima nei confronti della 66enne partenopea. E pensare che nei suoi salotti di personaggi televisivi ne sono passati parecchi. Forse qualcuno, almeno un grazie o un commento positivo, poteva spenderlo.

Gli inizi della carriera di Barbara D’Urso

La conduttrice ha iniziato la sua carriera nel 1977, anno in cui apparve per la prima volta su Telemilano 58 con il nome di “Barbara”. In molti sapranno che il vero nome della showgirl è Maria Carmela, nome che venne giudicato al tempo troppo meridionale dai dirigenti della TV lombarda che nel 1980 diventò Canale 5. Qui il primo programma condotto dalla d’Urso fu “Goal” e a farle da spalla ci furono Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi.

Nel 1978 passò in Rai per partecipare a “Stryx” su Rai 2, programma che fu poi censurato dalla stessa televisione di Stato a causa dei suoi contenuti ritenuti troppo scandalosi. Nel 1979 partecipò al programma “Che combinazione”, in onda sulla stessa rete, mentre l’anno successivo affiancò Pippo Baudo nella conduzione di “Domenica in” su Rai 1. A quella edizione parteciparono anche Antonio Ricci, Beppe Grillo e il compagno dell’epoca di Barbara d’Urso Memo Remigi.