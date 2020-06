Barbara d’Urso, giù le mani da Maria De Filippi: l’intervento e i rapporti

Barbara d’Urso, giù le mani da Maria De Filippi: l’intervento della conduttrice di ‘Live’, i rapporti tra le due big di Mediaset e la loro ”intoccabilità’ in tv

Nell’ultima puntata stagionale di ‘Live – Non è la d’Urso‘, a un certo punto, è spuntato il nome di Maria De Filippi. A farlo affiorare Elena Morali che, nel dibattito con Simona Izzo e Enrica Bonacorti, ha accennato al fatto che la ‘regina’ di Mediaset abbia avuto a inizio carriera delle possibilità grazie al marito Maurizio Costanzo. La questione è stata però stoppata sul nascere dalla padrona di casa Barbara che prima ha detto “parliamo dei presenti”, poi, visto che il suo consiglio non è stato immediatamente recepito, ha chiosato con un lapidario: “Non ci interessa!”. Capitolo chiuso! Questo è solo l’ultimo esempio relativo all'”intoccabilità” della De Filippi sul piccolo schermo. Un’intoccabilità, si passi il termine, conquistata con anni di lavoro duro, successi straripanti e scelte professionali azzeccate. Stesso discorso vale per la d’Urso, altra ‘intoccabile’ della tv italiana. Anche in questo caso, tale status, è stato ottenuto dopo anni sulla cresta dell’onda, di lavoro da stacanovista e di risultati eccellenti.

Maria De Filippi e quella volta che calò in gelo a L’Arena di Massimo Giletti

C’è un caso emblematico capitato diversi anni fa che ben fa capire il peso di Maria De Filippi nell’ambiente televisivo. Quando ancora su Rai Uno andava in onda L’Arena di Massimo Giletti, Sgarbi si avventurò a scandagliare i meandri dell’inizio della carriera della conduttrice pavese. Subito Giletti ne prese le distanze, sottolineando la sua bravura e cercando di allontanare voci scomode da Maria. Ascoltato il dialogo da casa, quest’ultima chiamò in diretta: per pochi secondi calò il gelo in studio nell’attesa di capire che cosa avrebbe detto. “Io devo tutto a Maurizio Costanzo, Sgarbi ha ragione”, spiegava la De Filippi. Il critico d’arte tirava un sospiro di sollievo, Giletti pure. Nessuna offesa a ‘sua maestà’. Al di là dell’aneddoto si percepì come attorno a ‘Queen Mary’ ci fosse un profondo rispetto, quasi un timore reverenziale (tra l’altro su un canale concorrente visto che si era in casa Rai). Quello stesso rispetto o timore reverenziale, fate voi, mostrato ieri da Barbara d’Urso non appena è spuntato il nome di Maria.

Barbara d’Urso e la scalata al successo

Sempre parlando di ‘intoccabilità’, anche Barbara d’Urso è una figura di non poco peso in ambito televisivo. Basti ricordare che quando Sgarbi è andato fuori dai ranghi con lei a ‘Live’ nei mesi scorsi, casualmente, si è visto cancellate le ospitate anche in altri programmi Mediaset nei giorni successivi al diverbio (aveva fatto esternazioni alquanto opinabili e poco condivisibili, per usare un eufemismo). Così, la settimana successiva tornava a ‘Live’ con un mazzo di rose rosse, chiedendo umilmente (e giustamente) perdono alla padrona di casa. Sia chiaro: la questione ‘intoccabilità’ non vuole insinuare che Maria e Barbara agiscano con sotterfugi o in modo spericolato e opaco a riflettori spenti. Trattasi di uno status che si sono conquistate negli anni, grazie alla loro tenacia, professionalità, bravura e acume. Tutta farina del loro sacco, per dirla in breve.

I rapporti tra Maria e Barbara: il gossip

Si è molto parlato dei rapporti che intercorrono tra Maria e Barbara. Il gossip ha più volte sussurrato che tra le due big del Biscione non ci sia troppa simpatia. Tale dinamica non è mai stata confermata dalle dirette interessate e potrebbe essere solo una chiacchiera di corridoio. Una cosa però è certa: entrambe sanno bene che sia l’una sia l’altra hanno un peso specifico assai pesante a Mediaset e si guardano bene dal mettersi i bastoni tra le ruote reciprocamente.