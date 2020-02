Sgarbi fuori dai programmi Mediaset dopo la lite con la d’Urso: il gossip

Ultimo gossip su Barbara d’Urso: Vittorio Sgarbi fuori da Mediaset dopo la lite a Live-Non è la d’Urso?

Continua a far chiacchierare l’accesa lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara d’Urso, avvenuta domenica 23 febbraio a Live-Non è la d’Urso. Dopo che il critico d’arte ha annunciato provvedimenti legali nei confronti della conduttrice napoletana è arrivata una svolta importante. Come racconta 361magazine, Sgarbi sarebbe stato fatto momentaneamente fuori dai programmi Mediaset. Come scrive il portale, infatti, sarebbero saltate all’ultimo le ospitate di Vittorio a Quarta Repubblica di Nicola Porro, in onda martedì 24 febbraio, e a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti che viene trasmesso su Rete 4 mercoledì 25 febbraio. Il 67enne non avrebbe presto per niente bene questa decisione aziendale…

La reazione di Vittorio Sgarbi alla presunta decisione di Mediaset

Come sussurrano sempre i gossip, sembra che Vittorio Sgarbi abbia reagito con una certa amarezza alla situazione che si è creata a Mediaset dopo quanto accaduto a Live-Non è la d’Urso. Per ora il diretto interessato non ha commentato queste voci, così come è rimasta in silenzio Barbara d’Urso. Quest’ultima non ha speso neppure una parola per replicare all’attacco di Sgarbi fuori dal suo salotto televisivo. Vittorio ha duramente criticato Barbarella prima in diretta tv e poi su Youtube, dove ha chiarito che vuole sporgere denuncia nei confronti della d’Urso. “Se non capisci l’italiano, se non hai studiato, se fai trasmissioni senza essere capace di controllarti e vuoi fare quella che moralizza il mondo, io ti denuncio perché tu mi hai dato del cafone”, ha dichiarato.

Lo sfogo di Vittorio Sgarbi contro la conduttrice Barbara d’Urso

“Un ospite non si caccia mai. Impara la buona educazione. La imparerai in tribunale. Ti porterò in tribunale e spiegherai come è possibile trattare così un tuo ospite che ha parlato dicendo la verità. Ho detto che mi era stata raccomandata una ragazza. Ma non ho detto neppure il nome. Io non sapevo neppure chi fosse. E poi per che cosa? Raccomandato vuol dire ‘una persona è brava’. Ti raccomando Manzoni, ti raccomando Leopardi, ti raccomando Dante. Studia e impara a fare la conduttrice cara Barbara D’Urso. Cafone non lo dici a un ospite e un ospite non lo cacci. Chiaro?”, ha detto Vittorio Sgarbi.