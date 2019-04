Dolceamaro, la canzone di Barbara d’Urso e Malgioglio per l’estate 2019

Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio continuano a stupire. La conduttrice e il celebre paroliere hanno lanciato una canzone per l’estate 2019: Dolceamaro. Si tratta della versione remix del celebre brano lanciato dalla presentatrice napoletana nel 1980 a Domenica In. All’epoca il pezzo venne usato come sigla di coda del programma. E nel tempo è rimasto un piccolo cult, tanto che Barbarella l’ha pure cantato qualche anno fa al Gay Village. Ora la canzone, dal testo semplice e orecchiabile, è stata rispolverata per il nuovo Millennio e arricchita dal ritmo dance e dall’inconfondibile voce della zia Malgy. Dolceamaro è stato lanciato in streaming e in radio venerdì 19 aprile e sia Barbara sia Cristiano hanno subito provveduto ad informare i rispettivi fan.

Barbara d’Urso annuncia su Instagram il nuovo progetto musicale

“Finalmente oggi in streaming e in radio la hit dell’estate. Cristiano Malgioglio feat. Barbara d’Urso con Dolceamaro”, ha scritto Barbara d’Urso su Instagram, dove ha raggiunto i due milioni di follower. La padrona di casa del Grande Fratello 16 ha accompagnato l’annuncio con gli hastag #tantagioia #emozione #colcuore. “La nostra canzone dell’estate. Grazie RTL 102.5 e Barbara d’Urso per aver accettato di cantare con me questa sua hit di ieri. I love this song”, ha invece dichiarato Malgioglio sul suo account. Cristiano è reduce da altri due successi importanti, quelli delle canzoni Mi sono innamorato di tuo marito e Danzando Danzando.