Barbara d’Urso manda in onda a Live-Non è la d’Urso un’intervista di Domenica In

Barbara d’Urso non smette mai di stupire. Durante l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso la conduttrice napoletana ha mandato in onda uno spezzone di un’intervista di Mara Venier a Domenica In. Più precisamente la chiacchierata che zia Mara ha avuto qualche settimana fa con Pamela Prati, che da mesi gira tra i vari programmi tv per raccontare la sua nuova vita col fidanzato Marco, che sta per sposare. Su questo matrimonio è sorto un vero e proprio giallo, tanto che in molti hanno messo in discussione l’esistenza di questo signore che, nonostante le numerose interviste della fidanzata, non è mai apparso pubblicamente. Barbarella ha affrontato il caso nel suo salotto tv e per ricostruire la dinamica ha mostrato le varie interviste della prima donna del Bagaglino tra le quali, per l’appunto, quella dalla Venier.

Barbara d’Urso: presto la reunion con Mara Venier?

“Adesso vediamo alcuni spezzoni di interviste di Pamela Prati”, ha annunciato Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso, nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 10 aprile 2019. Nel filmato sono state mostrate le interviste della soubrette a Domenica Live, Un giorno da pecora, Vieni da me e Domenica In. La presenza di Mara Venier nel format della d’Urso ha stupito tutti sui social network e molti hanno elogiato il comportamento della d’Urso. “Barbara non ha tagliato Mara Venier dal filmato… si fa così”, ha scritto un fan sui social network. Un gesto che è piaciuto alla maggior parte del pubblico e che potrebbe finalmente porre fine alla presunta rivalità tra le due signore della domenica televisiva.

L’ultima frecciatina di Mara Venier a Domenica In

Mentre Barbara d’Urso ha trasmesso l’intervista di Mara Venier a Live-Non è la d’Urso qualche giorno prima la veneziana ha lanciato un’altra frecciatina alla collega. “Il caffè è esclusiva da un’altra parte”, ha detto zia Mara durante l’intervista a Stefano De Martino. Un chiaro riferimento al rinomato “caffeuccio” di Barbarella. Dopo il gesto di quest’ultima qualcosa cambierà tra le due “amiche”?