Barbara d’Urso intervista Berlusconi: perché ha usato il “lei” e non il “tu”

Barbara d’Urso intervista Silvio Berlusconi: non gli dà del “tu” ma del “lei”

Barbara d’Urso è tornata ad intervistare Silvio Berlusconi. È successo nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domenica 7 giugno 2020. L’ex premier è intervenuto in collegamento a inizio puntata facendo alcune riflessioni sul periodo storico e politico che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. Diverse le domande poste da Barbarella che però ha creato una nuova polemica sui social network: per tutto il tempo dell’intervista la conduttrice napoletana ha dato del “lei” all’imprenditore. Nulla di strano se non fosse che la d’Urso è solita dare del “tu” agli esponenti politici, come accaduto di recente con il premier Giuseppe Conte e con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Perché usare il “lei” con una persona che si conosce da tanto tempo? Senza contare che qualche anno fa Carmelita ha ammesso che Berlusconi ha provato a corteggiarla seppur invano…

Twitter di nuovo scatenato con Barbara d’Urso: qualcosa non torna

“Perché la d’Urso che dà del tu a tutti a Berlusconi dà del lei?”: è questa la domanda che molti telespettatori di Live-Non è la d’Urso si stanno ponendo in questo momento, soprattutto su Twitter. Il motivo è presto detto: a quanto pare si tratta di una sorta di “patto” tra Berlusconi e la d’Urso. È stata quest’ultima a raccontarlo qualche anno fa, svelando un aneddoto curioso su questo rapporto. Un rapporto che va avanti da ben 45 anni, fatto di stima e affetto reciproco, come sottolineato dall’attrice nel corso dell’ultima intervista. “Berlusconi mi ha corteggiata in maniera molto galante nel 1977 e io in maniera molto educata ho declinato l’invito, quindi da allora siamo rimasti amici. Per questo motivo al di fuori dello studio ci diamo del tu, sebbene in pubblico ci diamo del lei”, ha confidato Barbara in una vecchia puntata di Pomeriggio 5, dove ha avuto ospite proprio l’ex premier.

Amicizia e patto segreto tra Barbara d’Urso e Silvio Berlusconi

Dunque c’è una sorta di accordo tra Barbara d’Urso e Silvio Berlusconi e per questo nell’intervista a Live-Non è la d’Urso la 63enne ci ha tenuto a dare del “lei” al suo ospite in collegamento anziché il classico “tu”. Berlusconi crede molto nel lavoro di Barbarella, così come il figlio Pier Silvio, che ha già confermato la d’Urso per la prossima stagione televisiva. In barba alle malelingue che parlavano di un ridimensionato all’orizzonte, Maria Carmela tornerà a settembre con i suoi tre programmi di punta: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso. Nella primavera 2021 riprenderà invece in mano le redini del Grande Fratello Nip.