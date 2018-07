Barbara d’Urso insieme a Alberto? Venier chiede la verità all’amica

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? L’ironica domanda di Mara Venier

Ma Barbara d’Urso sta davvero frequentando il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello? Alberto Mezzetti non ha mai nascosto la sua attrazione nei confronti della prosperosa conduttrice di Canale 5. In ogni caso, i diretti interessati non hanno mai voluto smentire e/o confermare direttamente tale gossip. Nelle ultime ore, un nuovo indizio ha fatto drizzare le orecchie dei fan più curiosi. In compagnia della sua amica Mara Venier, la presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live si è lasciata andare alla condivisione di alcune simpaticissime storie sul suo profilo Instagram. Le due donne simbolo della televisione italiana hanno fatto sapere di essere ancora amiche e di non aver affatto discusso. Successivamente, l’attenzione si è spostata su un altro particolare dettaglio.

Mara Venier ironizza sul presunto flirt tra Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti

Dopo aver sorriso sui loro prossimi progetti lavorativi, Mara a Domenica In e Barbara a Domenica Live, la Venier ha fatto una precisa domanda alla sua amica. L’esuberante bionda ha chiesto: “Ma è vero che ti sei fidanzata con quello che ha vinto il Grande Fratello?” La risposta della d’Urso non si è fatta attendere. “Ma allora sei cret…! Ma allora questa è cret….!” Successivamente, le due sono scoppiate in una spontanea e contagiosa risata. La reazione della diretta interessata sembra essere una smentita, anche se non è ancora detta l’ultima parola. Negli scorsi giorni, Alberto e la conduttrice Mediaset hanno pubblicato alcune strane storie che sembravano lasciar intendere qualcosa.

Barbara d’Urso e Mara Venier sempre più amiche

Spostando l’attenzione su Barbara e Mara, è invece da ricordare che negli scorsi giorni si era iniziato a parlare di un presunto litigio tra le due donne. Da Settembre, le due entreranno formalmente in competizione. La Venier condurrà Domenica In su Rai Uno, mentre la d’Urso resta a Domenica Live su Canale 5. Nonostante ciò, entrambe hanno affermato di non volersi fare la guerra e di continuare a volersi bene e ad essere amiche. Il lavoro è lavoro, l’amicizia è tutta un’altra cosa e loro sembrano riuscire a dividere a meraviglia le due cose.