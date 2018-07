Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti insieme? La strana risposta dei due

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti: ieri, dopo una ‘pizzicata’ Instagram, è divampato di nuovo il gossip tra i due. Oggi Tarzan e Carmelita si fanno vivi sulla questione

Nel tardo pomeriggio di ieri si è riacceso il gossip attorno a Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti, l’ultimo vincitore del Grande Fratello Nip. Il motivo del chiacchiericcio ‘rosa’ lo hanno fornito i diretti interessati: la conduttrice ha postato delle Instagram Stories mentre stava cucinando e sbadatamente ha ripreso una mano di un ospite tenuto ‘segreto’ nel video. E quella mano indossava un anello nero, tale e quale a quello portato da Tarzan Mezzetti. Da lì a pensare che Barbarella avesse come ospite a casa Alberto è passato un nanosecondo. Così come è passato un nanosecondo a credere che tra i due ci sia in corso una frequentazione (d’amicizia o altro?). Fatto sta che in un amen la notizia si è diffusa in rete. I protagonisti della storia nelle scorse ore si sono fatti vivi sui social, dicendo qualcosa sulla vicenda.

Alberto Mezzetti: “Il signore degli anelli”. Barbara d’Urso: “Non bisogna inquadrare anelli nel caso ce ne fossero”

La cosa curiosa e per certi versi inaspettata è questa: sia Alberto sia Barbara non hanno smentito il loro incontro ma si sono limitati a dei messaggi ‘strani’. La conduttrice in una Stories Instagram, sempre impegnata in cucina, ha esclamato ironicamente “Non bisogna inquadrare anelli nel caso ce ne fossero“. Tarzan Mezzetti, invece, nella mattinata odierna ha postato una Stories mentre si avviava al mare in auto, raccontando come la spiaggia nelle prime ore del giorno sia baciata dal sole migliore. Alberto però, nonostante non abbia fatto alcun cenno verbale al gossip che lo riguarda durante il racconto, ha fatto campeggiare per l’intero video la scritta “Il signore degli anelli”, chiaro rimando al vociferio ‘rosa’ di cui è protagonista in queste ore.

Barbara e Alberto: si stanno burlando del gossip o qualcosa bolle in pentola?

Dunque come stanno le cose tra Mezzetti e la d’Urso? Stanno solo giocando divertendosi con il gossip oppure qualcosa sta davvero bollendo in pentola? D’altra parte si sa che Alberto non ha mai nascosto il suo debole per Barbarella, tanto che nei giorni scorsi è anche riuscito a portarla a cena. In quel caso la d’Urso doveva mantenere una promessa e tutto si è svolto ‘alla luce del sole’, tanto che Tarzan ha pure svelato i dettagli della serata. Ma ha detto pure qualcosa in più: “Credo sia nato un rapporto di complicità, una curiosa e rispettosa amicizia. Ma io continuerò a corteggiarla. Mi hanno insegnato che il corteggiamento più è lungo e più è divertente”. Che la stia davvero conquistando?