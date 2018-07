Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti: pranzo da lei? Le prove del gossip

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti si stanno frequentando? Le prove che abbiano segretamente pranzato insieme sembrano inequivocabili

Cosa succede tra Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti? I due si stanno frequentando? E se sì, in quali vesti? Da amici oppure da amanti? La domanda sorge spontanea, soprattutto dopo gli ultimi indizi che sono giunti via social dove ‘sconsideratamente’ Barbarella si è tradita, riprendendo in una Stories di Instagram un qualcosa che forse non avrebbe dovuto essere filmato. Ma cosa? Presto detto: la mano di un tale tenuto ignoto. Peccato che quella mano indossi un anello e guarda a caso quell’anello è tale e quale a quello portato dal vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello. Esatto, proprio Mezzetti. Se ciò non dovesse essere una coincidenza significa che…

Tarzan Mezzetti e Barbara: cosa succede?

Significa che poche ore fa la conduttrice in forza a Mediaset stava cucinando in compagnia di Alberto, come documentano le sue Stories Instagram. Il dettaglio dell’anello è stato segnalato al sito Trash Italiano da un utente. Così ecco che sono pure sbucati gli screenshot che certificano che la mano (con relativo anello in questione) pare sia proprio di Alberto. La d’Urso e Mezzetti si stanno quindi frequentando? E se ciò fosse vero, in che modo? Certo pare strano che Carmelina si sia buttata nelle braccia del vincitore del Grande Fratello, vista la sua nota ‘allergia’ ai rapporti romantici. Più volte infatti ha dichiarato di aver troppo da fare tra lavoro e figli per pensare a una relazione sentimentale. Ma mai dire mai: le vie dell’amore sono infinite.

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti: la cena

Tra l’altro Tarzan Mezzetti non ha mai nascosto il suo debole per Barbarella, tanto che nei giorni scorsi è anche riuscito a portarla a cena. In quel caso però si trattava di un’altra storia visto che la d’Urso doveva mantenere una promessa e tutto si è svolto ‘alla luce del sole’, tanto che Alberto ha pure svelato i dettagli della serata, ribadendo in un’intervista il debole che prova per la conduttrice partenopea: “Credo sia nato un rapporto di complicità, una curiosa e rispettosa amicizia. Ma io continuerò a corteggiarla. Mi hanno insegnato che il corteggiamento più è lungo e più è divertente”.