Barbara d’Urso inizia il 2024 con un gesto spiazzante su Mediaset

Il primo gesto del 2024 di Barbara d’Urso è stato spiazzante: l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque nonché ex colonna Mediaset, non appena si è svegliata dopo aver festeggiato il Capodanno, ha fatto campeggiare tra le sue Stories Instagram una parola che vale di più di mille discorsi: “Freedom“, vale a dire “Libertà“. Ad accompagnare il messaggio un tappeto musicale altrettanto significativo: il brano Think di Aretha Franklin, il cui ritornello ultra famoso scandisce proprio il termine “freedom”. Per chi non lo avesse capito, l’intervento di ‘Barbarella’ è naturalmente riferito al fatto che da oggi lei può fare ciò che vuole del suo futuro professionale.

La conduttrice campana aveva siglato un contratto in esclusiva con il Biscione valido fino al 31 dicembre 2023. Altrimenti detto, fino a ieri, se avesse voluto fare un’ospitata su un canale non Mediaset avrebbe dovuto chiedere il permesso ai dirigenti dell’azienda di Cologno Monzese. Ovviamente non ha potuto nemmeno iniziare nuove avventure televisive, a meno che avesse preso la decisione di stracciare il contratto da cui era vincolata, non prendendo più i soldi a lei spettanti.

Tornando a quel “Freedom” gridato, colpisce che la prima cosa che è venuta in mente nel 2024 all’ex timoniera di Pomeriggio Cinque è stata quella di urlare a tutti che da ora in poi è appunto libera. Evidentemente ha vissuto questi mesi quasi come se si sentisse prigioniera.

Resta ora da capire dove riuscirà a ricollocarsi: a Mediaset, banale dirlo, nel futuro prossimo sicuramente non ci metterà più piede (è finita malissimo con Pier Silvio Berlusconi). Qualcuno ha mormorato di un suo possibile approdo in Rai, anche se alcuni ‘ben informati’ assicurano che i piani alti di Viale Mazzini non sarebbero interessati a contrattualizzarla. Potrebbe essere richiesta da Tv8 (canale in chiaro di Sky) o da Nove (Discovery). Più difficile da La7 che ha un taglio editoriale assai distante dalla tv da lei proposta.

Discorso invece differente per le ospitate: non è per nulla da escludere che abbia deciso di raccontare la sua verità in tv a Mara Venier (Domenica In) o a Francesca Fagnani (Belve).