Barbara d’Urso, intervista: infortunio, cure, e le parole sui ‘rivali’

Barbara d’Urso inedita: retroscena infortunio e cure, (“Miracolata”), le parole che si è scambiata con Lorella Cuccarini (sua rivale a La Vita in Diretta) e la novità dello spazio “Dna”. ‘Dolcezze’ anche per Alberto Matano

Barbara d’Urso si è svelata a 360 gradi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice, che giusto ieri 9 settembre ha ripreso a macinare tv con Pomeriggio 5, si è raccontata affrontando svariati argomenti. Dall’infortunio capitatole pochi giorni fa, agli elogi per i ‘rivali’ Alberto Matano e Lorella Cuccarini (i nuovi conduttori de La Vita in Diretta), fino alle novità che si vedranno sul piccolo schermo relative alle sue trasmissioni. Si ricorda che anche quest’anno la presentatrice partenopea si mostra ai blocchi di partenza più impegnata che mai. Guiderà Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e, ad aprile, il Grande Fratello Nip. Un tour de force niente male.

“Mi sento una miracolata e quindi sono ancora più felice”

Si è sentita con Lorella Cuccarini e Matano prima di iniziare la stagione? “Con Lorella ci siamo fatte un in bocca al lupo a vicenda via social, Matano è un grande professionista, molto amato dal pubblico. Quest’anno credo di perdere la sfida con loro. Non lo dico per scaramanzia, è una coppia forte”. Chissà la battaglia degli ascolti come andrà a finire. Si passa sul versante infortunio. Pochi giorni fa Barbara è apparsa sui social con un collarino medico. “Sto bene – spiega – anche se sono piena di dolori. Sono scivolata in maniera violenta in casa e sono atterrata su una lastra di cristallo che mi ha colpito fra l’orecchio e lo zigomo, ma per fortuna non mi ha sfregiato. Mi hanno prescritto di mettere il collare e stare ferma 15 giorni. Sto prendendo tante medicine e antidolorifici, ho un segno viola che copro con il trucco ma mi sento una miracolata e quindi sono ancora più felice”.

“Metteremo a disposizione i massimi esperti di Dna e il supporto di Paola Caruso e di sua madre. Lo spazio si chiamerà Dna”

Spazio quindi alle trasmissioni e alle novità della nuova stagione. Per “Live” ecco un nuovo spazio: “Abbiamo ricevuto tante richieste d’aiuto da parte di ragazze adottate che vorrebbero conoscere la propria madre biologica come è successo con Paola Caruso. Metteremo a disposizione i massimi esperti di Dna e il supporto di Paola Caruso e di sua madre. Lo spazio si chiamerà Dna“. Anche Domenica Live si alimenterà di alcune novità come lo spazio chiamato ‘Domenica Alive’ in cui i personaggi famosi “reinterpreteranno in maniera originale e autoironica video musicali o musical.”