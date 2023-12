Barbara d’Urso, “inferno” finito: dove tornerà a condurre, retroscena

Il purgatorio, forse l’inferno, sta per finire. Per una come Barbara d’Urso, che vive visceralmente per il suo lavoro, non essere in tv potrebbe essere paragonabile alle fiamme dell’ade. A breve però ci dovrebbe essere la risalita dagli inferi. Il 31 dicembre si avvicina. Non una data a caso. Dal 2024 la conduttrice campana tornerà libera sul mercato del piccolo schermo. Altrimenti detto si slegherà dal contratto che ha in esclusiva con Mediaset. Il che significa che potrà decidere dove collocarsi. Probabile che farà una o due tappe in qualche trasmissione Rai per farsi intervistare (si mormora che Mara Venier e Francesca Fagnani, rispettivamente alla guida di Domenica In e Belve, riusciranno ad avere ‘Barbarella’ in studio).

La d’Urso, però, non si accontenterà di un paio di apparizioni sporadiche. Naturalmente l’obbiettivo principale è quello di far ritorno in tv da protagonista. Tradotto: alla guida di un programma tutto suo. Ed è su tale tema che Novella 2000 ha fornito interessanti informazioni. Il magazine diretto da Roberto Alessi (si noti che il giornalista è amico di ‘Barbarella’, oltre a essere stato spessissimo ospite nei suoi talk) ha rivelato che ci sono parecchie possibilità che la d’Urso venga arruolata da Sky per una trasmissione pensata per Tv 8, il canale in chiaro dell’emittente satellitare.

“Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8”, ha assicurato Novella 2000. Dunque la d’Urso potrebbe essere messa sotto contratto per dare una spinta al canale di Sky che da anni sta tentando di catturare parte del pubblico generalista andando a pescare conduttori big con alle spalle esperienze in Rai e a Mediaset. ‘Barbarella’ potrebbe essere un altro colpaccio. D’altra parte non sono molti i nomi in tv che hanno le potenzialità di spostare vagonate di telespettatori. La d’Urso è un nome di quelli. Insomma, se a Sky vogliono davvero tentare il botto, la conduttrice campana potrebbe essere la scelta azzeccata.

Pochi dubbi che se dovesse esserci un’offerta davvero allettante e stimolante, ‘Barbarella’ direbbe di sì. Anche perché ha più volte ribadito che non ha assolutamente intenzione di ritirarsi dalle scene. Anzi in diversi frangenti ha tenuto a precisare che tornerà a fare tv. Non resta che attendere.