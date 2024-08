Barbara d’Urso, in vendita gli abiti usati a Mediaset: come e perché

Gli iconici abiti che Barbara d’Urso ha indossato negli anni durante la conduzione dei vari programmi Mediaset sono in vendita. Una nobile iniziativa quella lanciata dall’ormai ex volto del pomeriggio e della prima serata di Canale 5. Ora che i suoi rapporti con Mediaset sono totalmente finiti, ecco che Barbarella ha deciso di vendere tutti i vestiti che ha usato durante il suo percorso televisivo su Canale 5 e Italia 1, che è stato anche abbastanza lungo. La stessa conduttrice sta parlando della vendita di questi abiti tramite il suo profilo TikTok, dove ormai comunica con i suoi amati fan.

Mentre continua il botta e risposta con Gerardina Trovato, d’Urso torna a indossare i suoi abiti iconici sul social network. Ebbene la conduttrice ha deciso di vendere all’asta i vestiti che ha usato alla conduzione dei programmi Mediaset per una nobile causa. Un gran bel gesto quello di Barbarella, che continua a restare nel cuore di moltissimi telespettatori Mediaset, abituati fino a qualche tempo fa a prendere il famoso ‘caffeuccio’ con lei. I soldi ricavati dalla vendita degli abiti iconici di Barbara non andranno nelle sue tasche. Infatti, chi deciderà di acquistare questi vestiti aiuterà ragazzi e ragazze in difficoltà. Come? L’ha spiegato la d’Urso.

Attraverso il suo profilo di TikTok, Barbara si è mostrata con un abito che aveva indossato quando era conduttrice della quarta edizione del Grande Fratello. “Col cuore”, l’ex volto di Mediaset ha anticipato che sta per condividere “una cosa bella”. Innanzitutto, la d’Urso ci ha tenuto a parlare di quanto accaduto con la rete. Ha ricordato che, circa un anno fa, si è interrotto “in maniera brusca” il suo rapporto con Mediaset. Quel rapporto durava da molti anni e le ha dato tanto. Il suo contratto era ancora attivo fino al 31 dicembre del 2023. Pertanto, ha dovuto rispettare alcuni termini.

Dopo di che, quando è iniziato il 2024, a gennaio, l’azienda ha giustamente svuotato tutti i suoi camerini, ritornandole tutto ciò che le apparteneva, tra cui anche sue cose personali. “Quindi c’è stato un grande tir carico delle mie cose”, ha raccontato la d’Urso. Tra queste anche tutti i vestiti che ha indossato nel corso degli anni alla conduzione di vari programmi Mediaset. Oggi Barbara ha deciso di usare la maggior parte di questi abiti per aiutare gli altri.

Questi capi li ha indossati al Grande Fratello, a La Fattoria, in Un Due Tre Stalla, in Circus, a Pomeriggio Cinque e a Domenica Live. Chiaramente sono davvero tanti gli abiti che la d’Urso oggi ha deciso di mettere in vendita. Come? Tramite Arimo, un’associazione “molto seria”, che dal 2003 “si occupa di aiutare le ragazze e i ragazzi fragili”. Per acquistare i vestiti di Barbara sarà necessario recarsi sul sito web di Arimo. Poi, il 20 e il 21 settembre, a Milano, dovrebbe esserci “una particolare asta”.

In modo da mantenere la tracciabilità su tutto, chi acquisterà gli abiti della d’Urso potrà pagare solo elettronicamente. I soldi ricavati dalla vendita daranno un aiuto importante ai ragazzi che sono ospitati nella comunità di Arimo. Non solo, aiuteranno anche le mamme ospitate dall’associazione.