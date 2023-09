Barbara d’Urso in Rai? Lucio Presta: “Non è più tempo di guerra”

È tempo di cambiamenti per Barbara d’Urso, non più al timone dello storico Pomeriggio Cinque, che ha guidato per tanti anni. La conduttrice si ritrova a dare una svolta alla sua carriera e ad aiutarla c’è Lucio Presta, di cui è nuovamente amica da qualche mese. Per molti anni il famoso agente dei vip e Barbarella sono stati in conflitto. Infatti, spesso le ha riservato delle critiche e le ha anche fatto la guerra. Ma ecco che qualche mese fa la stessa conduttrice ha reso noto che tra loro è tornata la pace.

In passato un brutto malinteso ha diviso le loro strade, che ora si sono di nuovo incrociate. Presta parla pubblicamente del suo ritrovato rapporto con Barbara durante l’evento DigitHon a Bisceglie, condotto da Nunzia De Girolamo. Il noto manager e produttore televisivo ha ammesso che la d’Urso per lui “è stata una nemica amatissima per molti anni”. Sono stati molto amici, in particolare quando lavoravano insieme a inizio carriera. Poi, a causa di un malinteso, lei si è allontanata e Presta è rimasto male.

“Credo che per 30 anni, almeno 20 anni sicuro, le ho fatto una guerra spietata. Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace”

Ma i telespettatori ora vorrebbero tanto sapere qual è il futuro lavorativo di Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset. Si vocifera che approderà in Rai, tanto che Mara Venier ha di recente parlato della possibilità di lasciarle il suo Domenica In. A riportare l’attenzione su questo ci ha pensato Nunzia De Girolamo, la quale si è lasciata andare a una allusione:

“Andrea Vianello, questo mi fa pensare che rivedremo la d’Urso altrove… ma non entriamo in questo. Vianello è uno dei direttori della Rai. Quindi, no, non bloccherà Barbara. Questa è una cosa che penso io”

Lucio Presta ha reagito all’allusione con una ironica battuta: “No, non diciamo nulla che poi Vianello mi blocca tutto”. C’è davvero la possibilità che Barbarella dopo tanti anni trascorsi in casa Mediaset finisca sulle reti Rai? Non è assolutamente da escludere questo eventuale passaggio, su cui pochi avrebbero scommesso anni fa.

Barbara D’Urso, parla il suo agente Lucio Presta: «È stata una nemica amatissima per moltissimi anni.

Siamo stati molto amici, lei lavorava con me agli inizi della sua carriera.

Per 20 anni le ho fatto una guerra spietata» E sul futuro…???????? (Da #DigithON con Nunzia De Girolamo) pic.twitter.com/aXsPJXKgqZ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 4, 2023

Proprio oggi Myrta Merlino ha fatto il suo debutto a Pomeriggio Cinque. Quella di questo pomeriggio è stata la prima puntata, dopo ben 15 anni, che il programma del pomeriggio di Canale 5 non ha al timone Barbara d’Urso. C’è tanta curiosità da parte dei telespettatori su come cambierà la trasmissione con la presenza della giornalista alla conduzione. Di sicuro i fan della d’Urso se sono ormai fatti una ragione, nell’attesa di scoprire dove sarà possibile rivederla sul piccolo schermo.