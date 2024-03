Barbara d’Urso in Rai: colpaccio per sfidare la Toffanin

Tv Blog conferma le voci secondo cui Barbara d’Urso approderebbe in Rai con Carramba che sorpresa anche se ci sono ancora molti dubbi. Pare però esserci anche un altro programma pronto per lei.

Il sito ha sottolineato come è vero che l’intenzione della rete è riproporre una trasmissione che per molti anni ha tenuto compagnia agli italiani, ottenendo dei successi grazie soprattutto alla conduzione di Raffaella Carrà. Ma è pur vero che è molto rischioso riproporre un vecchio format con un volto nuovo per la Rai. Si sa che riportare vecchi programmi è raro che funzioni e quindi Carramba già sulla carta si potrebbe presentare come una sconfitta. E sarebbe terribile per la conduttrice iniziare nella nuova rete con il piede sbagliato.

Così pare esserci anche un altro rumor. Secondo Tv Blog, infatti, si sta pensando di collocare la presentatrice contro Silvia Toffanin al sabato. Italia Sì è ormai destinato alla chiusura e per il prossimo anno è sempre più sicuro che non verrà riconfermato soprattutto a causa dei molti impegni di Marco Liorni che vorrebbe quindi mollare il format. L’idea a questo punto sarebbe quella di riproporre un programma simile a Domenica In ma affidarlo a Barbara.

Sarebbe un colpaccio e per la Toffanin si presenterebbe una bella sfida. Soprattutto per la d’Urso potrebbe essere una vendetta contro la Mediaset, sfidando proprio la partner di Pier Silvio Berlusconi.

L’intervista a Domenica In

Domenica 3 marzo Barbara è stata ospite da Mara Venier, la sua prima intervista in tv dopo la cacciata da Mediaset. La d’Urso si è presentata in lutto ed ha mostrato il suo lato più affranto e amareggiato per il modo in cui improvvisamente ha perso il lavoro.

Non ha però parlato di risentimento nei confronti della rete, ma vorrebbe solo delle spiegazioni che finora non ha ricevuto. L’intervista è sembrata un voler preparare il terreno ad un ritorno non solo in tv, ma proprio in Rai. La conduttrice ci ha tenuto a sottolineare quanto la gente la voglia ancora e proprio per questo è convinta che la sua carriera non sia finita qui.

Le voci su un suo ritorno, ma questa volta in Rai, sembrano quindi trovare sempre più conferma. Sperando che stavolta non ci siano dissapori con i vertici.