Barbara d’Urso, il post che tripudia d’amore: la foto d’antan colpisce

Inaspettatamente Barbara d’Urso ha pubblicato un post con una vecchia foto di famiglia. Nell’immagine si vedono lei e Mauro Berardi insieme ai loro due figli Emanuele e Giammauro.

Un gesto a sorpresa considerando che la d’Urso non è solita pubblicare scatti insieme ai suoi due figli. Inoltre, fino a qualche tempo fa i rapporti con l’ex Mauro Berardi non sembravano dei migliori. La stessa d’Urso aveva dichiarato di aver provato a ricostruire un rapporto d’amicizia con lui, ma senza successo. Nonostante ciò, la conduttrice non ha mai nascosto di considerarlo l’uomo della sua vita e di averlo amato molto.

Curiosità sui figli di Barbara d’Urso e i suoi successi in fatto di share

Riservatezza è la parola d’ordine della conduttrice di Canale 5 in merito alla sua vita privata. Concetto tramandato anche ai suoi due figli. Giammauro, infatti, non ama molto il mondo del gossip e dello spettacolo. Inoltre è apparso pochissimo in tv, contesto che cerca di evitare il più possibile come ha spiegato più volte la madre. Gianmauro è laureato in Medicina e Chirurgia con 110 e lode ed ha svolto anche diverse missioni umanitarie.

Anche l’altro figlio, Emanuele, ha scelto una strada diversa rispetto a quella della mamma. Fa il fotografo professionista, spesso e volentieri viaggia in Oriente e Medio Oriente per fare scatti particolarmente suggestivi.

Nel frattempo, la d’Urso continua a macinare ‘ore televisive’ anche se nell’ultimo periodo una fetta del suo pubblico l’ha abbandonata. Live – Non è la d’Urso, Domenica Live e Pomeriggio 5, infatti, guardando agli ‘antichi fasti’ hanno perso via via telespettatori.

Ciò non toglie che la carriera della conduttrice campana sia invidiabile e tuttora densa di appuntamenti. Ricordiamo che d’Urso ha debuttato in tv negli anni 70 con la trasmissione Stryx. Successivamente, ha lavorato come attrice in diversi film, ma la notorietà vera e propria è arrivata con la conduzione del Grande Fratello nel 2003.

La conduttrice negli anni si è cimentata anche nella letteratura divenendo autrice di libri, scrivendo otto volumi pubblicati da Mondadori e Nuova Eri.