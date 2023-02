Non è uno dei momenti migliori della lunga carriera di Carmelita che, per fortuna, può consolarsi con la nipotina nata da poco

Va avanti il periodo no di Barbara d’Urso nel mondo dello spettacolo. Dopo anni da regina incontrastata di Mediaset, con all’attivo ben tre programmi, il ruolo della verace napoletana è stato ridimensionato, e parecchio anche, dall’azienda di Pier Silvio Berlusoni. Attualmente Carmelita conduce solo Pomeriggio 5, i cui ascolti non sono più quelli di un tempo. Da due anni, ormai, viene battuta quotidianamente da La vita in diretta, tornata in auge grazie ad Alberto Matano che ha saputo riportare l’infotaiment di Rai Uno ai fasti di Michele Cucuzza e Lamberto Sposini.

Con pochi impegni televisivi Barbara d’Urso ha deciso di tornare ad una sua vecchia passione: il teatro. ‘Taxi a due piazze’, la commedia che la vede protagonista accanto a Franco Oppini, è stata pubblicizzata in lungo e in largo dalla d’Urso, tra tv, social network e giornali. Ad assistere al debutto ben 1500 persone, come fatto sapere da Barbarella su Instagram, ma la verità sarebbe un’altra…

Barbara d’Urso fa flop anche a teatro

Stando a quanto si legge su Dagospia, al primo sold out teatrale avrebbero contribuito tutti i volti del “sottobosco colognino” in prima fila ma pure la splendida iniziativa di San Valentino: una promo con biglietto al 50%. Non solo: pare che siano state annullate ben dieci delle venti date previste. Su Ticketone sarebbe impossibile, infatti, acquistare ticket per i giorni del 15, 16, 21, 22, 23, 28 febbraio e quelli dall’1 all’8 marzo.

Le date rimaste disponibili, scrive sempre il portale di Roberto D’Agostino, non starebbero riscontrando il successo sperato da Barbara d’Urso. Un centralino del teatro milanese avrebbe spifferato che il pienone del primo giorno non si sarebbe più visto e che ogni sera ci sarebbero tanti posti vuoti.

La produzione dello spettacolo avrebbe precisato a Dagospia che la cancellazione delle date non sarebbe dovuta a un flop numerico bensì alla volontà di preservare la protagonista, cioè Barbara d’Urso, impegnata quotidianamente con Pomeriggio 5 e concentrando così le date solo nel weekend, quando la 64enne è più libera. Ma sono in pochi a credere a questa versione dei fatti…