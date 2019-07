Barbara d’Urso nel promo di Domenica Live guida un pulmino e si mette al volante dopo 15 anni (VIDEO)

Barbara d’Urso condurrà ancora una volta Domenica Live. Come vi avevamo già informato, anche quest’anno sarà al timone del programma domenicale di Canale 5 e questo nonostante l’impegno con il suo Live – Non è la d’Urso. Dopo aver lanciato un misterioso countdown sui social, la “conduttrice col cuore” ha pubblicato il promo della nuova edizione del programma, condividendo con fan e seguaci anche il backstage delle riprese. Nel video la vediamo alla guida di un pulmino con una divisa da autistae con in mano una “busta choc”. Nello svelare cosa è successo dietro le quinte dello spot, che sarà trasmesso in televisione e che è già presente su Instagram, la presentatrice campana racconta che non guidava da ben quindici anni. Insomma deve essere stato emozionante per Barbara ritornare al volante e così, felice, dichiara che nonostante il lunghissimo tempo senza guidare è andato tutto bene.

Domenica Live, Barbara d’Urso registra il promo e guida un pulmino: “Non lo facevo da 15 anni”

Nel video condiviso su Instagram e su tutti i suoi canali social ufficiali, Barbara d’Urso mostra il pulmino che sta per guidare, inquadra la busta che tiene con sé, mostra il set e alcuni dei partecipanti al promo. E poi, prima di mettersi alla guida, rivela: “Non guido da 15 anni”. Il video in questione sembra esser stato girato prima di iniziare la scena e quindi la guida del mezzo. Così, una volta conclusa la registrazione, nella didascalia al post informa gli ammiratori che è andato tutto per il meglio: “Ecco quello che è successo dietro le quinte del promo di #DomenicaLive. Nonostante i 15 anni senza guidare, è andato tutto bene no?!?”. (Continua dopo il video)

Barbara d’Urso torna alla conduzione di Domenica Live

Dopo le voci che avrebbero voluto un suo addio alla trasmisisone, è arrivata invece la conferma che sarà ancora una volta Barbara d’Urso la padrona di casa di Domenica Live. La conduttrice, che negli ultimi giorni ha raccolto i complimenti inaspettati di Paolo Ruffini, si appresta ad affrontare un altro anno televisivo a dir poco intenso. Infatti oltre all’ormai storico programma della domenica, sarà alla guida di Live (anch’esso in onda di domenica) e dell’immancabile Pomeriggio 5. Ma non solo, la d’Urso è stata confermata anche al timone del Grande Fratello, che però tornerà in onda nel 2020. Di seguito il promo ufficiale di Domenica Live 2019/2020: