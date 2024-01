Barbara d’Urso: guerra in Rai, tutti la vogliono

Si mormora che da quando Barbara d’Urso è libera dal contratto Mediaset, ci sia una vera e propria guerra per averla in Rai. Molti programmi televisivi se la stanno contendendo. Lo scopo è solo uno: farsi raccontare la verità sul divorzio con la rete di Pier Silvio Berlusconi.

Il 1° gennaio la conduttrice su tutti i social ha espresso la sua felicità perché finalmente libera di poter ritornare in tv e di poter raccontare la sua verità sull’accaduto con Mediaset. Da quando Pier Silvio ha annunciato del cambiamento che ci sarebbe stato a Pomeriggio 5, anche lei è rimasta colpita dalla notizia, poiché non se lo aspettava minimamente. Ma la conduttrice aveva comunque l’esclusiva con la rete fino a dicembre 2023, appena terminata.

Ora si mormora che in Rai ci sia una vera e propria lotta per averla ospite. Svanita l’idea che possa condurre un programma, si pensa comunque ad una sua presenza in rete. I conduttori che si sono già mossi sono Francesca Fagnani e Pierluigi Diaco. La prima, già tempo fa, l’aveva invitata a Belve per poter raccontare la sua verità. Lui invece, recentemente è andato a cena con Barbara. Pubblicamente, su Instagram, Diaco ha confessato di “essere in lista come tanti suoi colleghi a chiedere un’esclusiva alla d’Urso“. In quella occasione, lei ha scherzato dicendo che non accetterebbe mai.

La d’Urso al posto della Fialdini?

Voci di corridoio hanno parlato anche di un posto in Rai per l’ex conduttrice di Pomeriggio 5. Si mormora, infatti, che la rete ha pensato di sostituire il programma di Francesca Fialdini, con uno nuovo, alla cui conduzione andrebbe Barbara. Ciò, non solo sarebbe un’ottima occasione per lei, ma soprattutto la porterebbe a sfidare Silvia Toffanin, la domenica pomeriggio.

Sembra però che questa ipotesi è da escludere, in quanto ai vertici Rai la presenza di Barbara non piace. In questo modo sembra che non sarà possibile poterla vedere alla conduzione di un programma nei primi canali. Certamente, ora che è libera dall’esclusiva Mediaset, non tentennerà a raccontare la sua verità e a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, come aveva promesso.