Barbara d’Urso e i gossip sul fidanzato: la conduttrice fa chiarezza

Barbara d’Urso e i gossip sul fidanzato: la verità della conduttrice, la dichiarazione

Tempo di vacanze e svago per Barbara d’Urso. La regina dei salotti televisivi di Canale 5 si sta godendo dei meritati giorni di relax dopo le tante fatiche della scorsa stagione che l’hanno vista sostenere ritmi da stacanovista. Pomeriggio 5, Domenica Live, Grande Fratello Nip e Live – Non è la d’Urso: un tour de force che avrebbe messo al tappeto una giovanotta arzilla, ma non lei, 62enne eternamente energica e in forma. Intanto l’estate avanza e come ogni anno alla conduttrice vengono appioppati diversi flirt, nonostante lei si professi single da diverso tempo. Sulla questione è tornata la stessa Barbarella, che con un post su Instagram ha risposto ai recenti spifferi sentimentali sul suo conto.

“Ogni volta che pubblico una foto con un uomo, pensate che sia il mio compagno”

“Stanotte ho dormito con il mio fidanzato”, esordisce la conduttrice partenopea su Instagram, “Eh sì, visto che ogni volta che pubblico una foto con un uomo, pensate che sia il mio compagno, ho deciso di presentarvelo, è proprio lui e si chiama Orso!”. La dichiarazione, zeppa di ironia, è giunta a corredo di uno scatto in cui la presentatrice si è immortalata con in braccio un peluche. Il messaggio è chiaro: flirt e relazioni in corso, al momento, non ce ne sono, nonostante la cronaca rosa continui a starle alle calcagna, rimanendo però puntualmente a bocca asciutta. Insomma, all’orizzonte non c’è alcuno scoop. Nel frattempo si sta entrando nel cuore dell’estate, ma la testa di Barbara è già un poco proiettata alla stagione che verrà che la vedrà di nuovo protagonista di Live – Non è la d’Urso, il fortunato talk che ha preso avvio il marzo scorso, dando ottimi risultati in termini d’ascolti.

Live – Non è la d’Urso tornerà nella prossima stagione

La rivista Chi, pochi giorni fa, ha scritto che il talk serale di Canale 5 tornerà nella prossima stagione tv e che ripartirà tra settembre e ottobre. Unico cambiamento starebbe nel giorno della messa in onda: non più il mercoledì sera, bensì la domenica. Se ciò fosse confermato, resterebbe da capire quale sarebbe il futuro di Domenica Live.