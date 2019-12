Barbara d’Urso, Gianluca Mastelli torna alla carica: attacco frontale

Barbara d’Urso, Gianluca Mastelli torna alla carica. L’ex Cavaliere del Trono Over l’attacca frontalmente: “Business”

Gianluca Mastelli, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne nonché ex compagno di Lucia Bramieri, continua la sua personale lotta contro Barbara d’Urso. Già nei giorni scorsi l’uomo aveva attaccato frontalmente la conduttrice. Motivo? Non gli avrebbe permesso di replicare in trasmissione alla Bramieri, che, invece, ha raccontato la sua versione dei fatti relativa alla love story nei talk di Mediaset capitanati dalla presentatrice partenopea. Dunque oggi Mastelli va ancora alla carica, stuzzicando dai suoi profili Instagram con dei chiari messaggi indirizzati a Barbara.

Mastelli contro la d’Urso: “La verità fa male sopratutto in certi programmi televisivi dove predomina il business”,

Gianluca, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato dei titoli di alcuni siti che hanno riportato la notizia della sua precedente presa di posizione nei confronti della d’Urso. “La verità fa male sopratutto in certi programmi televisivi dove predomina il business”, ha scritto sotto a un post odierno. E ancora, sotto a un altro: “Barbara parli bene, ma i fatti oggettivi sono differenti e fai spesso due pesi due misure.” Evidentemente l’ex cavaliere del Trono Over ha ancora il dente avvelenato e non vuole rinunciare alla sua battaglia. Barbara d’Urso, nel frattempo, non ha replicato a quanto dichiarato da Mastelli.

L’ex cavaliere del Trono Over: “Perché al sottoscritto non è stata data suddetta possibilità? Perché sono troppo vero e la verità fa molto male!”

Solo una settimana fa, l’ex di Lucia Briamieri, agganciandosi al caso Paola Caruso – Moreno Merlo trattato nei talk condotti dalla d’Urso, scriveva sempre via social: “Che ipocrisia! Ho appena acceso la tv e trovo Barbara d’Urso che dice al fidanzato di Paola Caruso che esiste il diritto di replica. Perché al sottoscritto non è stata data suddetta possibilità? Perché sono troppo vero e la verità fa molto male! Questa è la realtà!” La conduttrice replicherà? O lascerà che le critiche di Gianluca restino senza risposta? O addirittura prenderà in considerazione le lamentele dell’uomo e lo inviterà in studio? Chissà…