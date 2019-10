Barbara d’Urso gestisce personalmente i social? Spunta la verità

Barbara d’Urso gestisce personalmente i suoi profili social? Spunta la verità

Giovanni Ciacci ha da poco iniziato una nuova avventura televisiva, presentando, in tandem con Elenoire Casalegno, Vite da Copertina su Tv 8. Nella puntata odierna il costumista ha svelato una stuzzicante curiosità su Barbara d’Urso, conduttrice onnipresente di Canale 5. Ciacci, che conosce molto bene Barbara, essendo un suo opinionista e amico (spesso è invitato nei suoi programmi), ha sciolto un dubbio che si sono posti in molti: i profili social, li gestisce lei personalmente oppure c’è qualcuno di fiducia che sta dietro ai suoi account?

“Lei vede tutto, controlla tutto e lo fa personalmente”. Parola di Ciacci

“Lei vede tutto, controlla tutto e lo fa personalmente”, ha dichiarato Ciacci a Vite da Copertina, affermando che è proprio Barbara d’Urso in persona a gestire i suoi profili social. Il costumista ha anche fatto sapere che la conduttrice è molto gelosa della sua privacy, facendo notare come sia molto attenta a scindere nettamente vita privata e vita professionale. Stesso discorso vale per l’altra regina degli ascolti della rete ammiraglia Mediaset, Maria De Filippi. Ciacci ha infatti sottolineato, sempre per quanto riguarda il tema ‘scissione tv-privacy’, che Maria e Barbara hanno lo stesso atteggiamento. Dalla serie: sul lavoro stiamo volentieri sotto i riflettori, per il resto sono affari nostri.

Vite da Copertina, i gossip su Alberto Urso

Durante l’ultima puntata di Vite da Copertina, Giovanni ed Elenoire hanno raccontato anche un paio di interessanti gossip riguardanti Alberto Urso. Secondo i due conduttori, il tenore sarà sicuramente presente al prossimo Festival di Sanremo. Nel riferirlo hanno lasciato intendere di aver ricevuto una soffiata da una fonte più che attendibile. Sarà vero? Chissà, vedremo. Altra chicca riguardante Urso lasciata trapelare durante il programma è quella che sussurra che il giovane si sia invaghito di Laura Torrisi ad Amici Celebrities. Ma siamo sicuri? Ricordiamo a Ciacci e a Elenoire che Alberto è felicemente fidanzato. Ed è sempre meglio non mettere il dito tra moglie e marito…