Alberto Urso: Sanremo 2020 e gossip ‘scottante’ su Laura Torrisi, spiffero

Alberto Urso parteciperà a Sanremo 2020. Poi il retroscena ‘scottante’ su Laura Torrisi: spifferi da Vite da Copertina

Alberto Urso è stato uno dei personaggi più chiacchierati nell’ultima puntata di Vite da Copertina (14 ottobre 2019), il programma di Tv 8 dedicato alla cronaca rosa e condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. E proprio i due presentatori hanno dato delle chicche molto interessanti sul tenore sbocciato nel talent show Amici di Maria De Filippi. La prima è quella che racconta che Urso sarà sicuramente un concorrente del Festival di Sanremo 2020. Sulla questione Ciacci non ha dubbi. “Assolutamente sì”, ha chiosato il costumista, parlando di fonti certe relative alla news. La Casalegno ha addirittura invitato i telespettatori a segnarsi lo scoop, facendo eco a Ciacci per quanto riguarda la sicurezza delle fonti. La seconda chicca riguarda invece un presunto invaghimento di Alberto per Laura Torrisi...

Urso invaghito di Laura Torrisi? Spiffero di Ciacci e Casalegno

La coppia Ciacci-Casalegno ha detto di essere stata raggiunta da uno spiffero che narrerebbe di un presunto invaghimento di Alberto nei confronti di Laura Torrisi. Il retroscena prenderebbe avvio dalla conoscenza tra il tenore e l’attrice avvenuta al programma Amici Celebrities. Il gossip, però, è piuttosto spinoso in questo caso, visto che Urso è, fino a prova contraria, felicemente fidanzato con Valentina Vernia. Chissà se il chiacchiericcio lasciato trapelare a Vite da Copertina ha basi solide oppure no.

Amici Celebrities: torna Maria De Filippi, Michelle Hunziker attaccata da Selvaggia Lucarelli

A breve tornerà in onda Amici Celebrities. La prossima puntata sarà trasmessa mercoledì 16 ottobre e, con gran sorpresa dei telespettatori, vedrà il ritorno in studio di Maria De Filippi. Queen Mary sarà il giudice speciale, lasciando la conduzione a Michelle Hunziker. A proposito della presentazione della svizzera non sono mancati mugugni. I più rumorosi sono arrivati dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che, senza andare per il sottile, ha criticato aspramente la performance della conduttrice.