Barbara d’Urso: ripetuta gaffe a Pomeriggio 5, poi fuga ogni dubbio

Barbara d’Urso: ripetuta gaffe a Pomeriggio 5, poi la conduttrice, avvertita dalla regia, fuga ogni dubbio e spende delle parole per Silvia Toffanin

Anche i migliori a volte scivolano sulle bucce di banana. Così pure Barbara d’Urso è incappata in una gaffe, addirittura ripetuta. Nulla di grave, solo qualche risata: nella fattispecie la conduttrice di Pomeriggio 5, durante la puntata del talk andata in onda oggi venerdì 15 novembre, ha continuato a dare appuntamento a “domani” nel lanciare le esclusive di Domenica Live. Domani? Il sabato la stacanovista in forza a Mediaset è il solo giorno in cui non è in video e infatti in molti si sono chiesti se ci fosse stato qualche cambio programma di palinsesto. C’è chi avrà anche pensato che la conduttrice non fosse in diretta. Ma non è così: Barbara, dopo essere stata avvertita dalla regia, ha fugato ogni dubbio a riguardo, correggendo il tiro in tempo reale.

“Sono le 18.00 e 18 secondi di venerdì, siamo in diretta”

Come ogni venerdì Barbara ha snocciolato alcune anticipazioni di Domenica Live. Peccato che nel farlo abbia ripetuto più volte “Domani vi aspetto… Domani c’è l’esclusiva… etc”. Dopo qualche minuto la regia le ha fatto dei cenni. La d’Urso si è interrotta, chiedendo spiegazioni e finalmente accorgendosi della gaffe. “Sono le 18.00 e 18 secondi di venerdì, siamo in diretta”, ha quindi dichiarato facendo capire che si sia trattato soltanto di un piccolo scivolone e chiarendo, in maniera preventiva, che la trasmissione va in onda in diretta. Chi nutriva dei sospetti sulla questione è stato presto convinto del contrario.

Barbara, gli apprezzamenti per Silvia Toffanin

La d’Urso ha preso anche occasione per spendere delle parole di stima per la collega Mediaset al timone di Verissimo. “Il sabato lascio spazio a una mia collega bravissima, Silvia Toffanin. Io il sabato non sono in onda e faccio le prove, ma non essendo appunto in onda non lo calcolo”, ha scherzato la conduttrice napoletana. Tuttavia, il concetto di “domani” e “domenica” non è stato proprio in testa oggi alla presentatrice. “Domani vedremo… Ancora l’ho detto? Comunque sono le 18,01 e 16 secondi”, ha concluso. Se qualcuno non l’avesse capito Barbara torna in onda nel giorno festivo e Pomeriggio 5 è in diretta.