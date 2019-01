Barbara d’Urso, 15 anni in analisi per colmare quel vuoto: “Ma il buco resta”

Barbara d’Urso a Verissimo: la madre, l’ultimo fidanzato e l’ex compagno Mauro Berardi

Barbara d’Urso è tornata a Verissimo per presentare la nuova stagione de La Dottoressa Giò, in partenza su Canale 5 domenica 13 gennaio. Ma nello studio di Silvia Toffanin la conduttrice ha parlato pure della sua vita privata e dei dolori che l’hanno resa quello che è oggi. Uno su tutti in particolare: la morte della madre avvenuta quando Carmelita aveva solo 7 anni. Una perdita che ha segnato profondamente Barbarella. Che, come confessato dalla diretta interessata, la 61enne ha cercato di superare con ben 15 anni di analisi. “Quel buco resta ed è difficile da colmare”, ha spiegato la presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Tanto che la d’Urso non riesce più ad innamorarsi come vorrebbe.

Barbara d’Urso ammette: “Sono delusa da me stessa”

“Un uomo mi manca. Una carezza, un determinato abbraccio, sono cose che mi mancano. Sono delusa da me stessa perché non riesco più a farmi piacere nessuno. L’ultimo fidanzato? Tre anni fa”, ha ammesso Barbara d’Urso a Verissimo. L’attrice ci ha tenuto poi a precisare che l’amore per i figli Giammauro ed Emanuele è un tipo d’amore diverso da quello che si può concedere ad un uomo. E che l’ex compagno Mauro Berardi è stata la persona giusta per mettere su famiglia, nonostante la fine della relazione.

Barbara d’Urso porge sempre l’altra guancia

“Io perdono sempre. Se una persona che mi ha fatto del male viene a chiedermi scusa io la perdono. Non è facile chiedere scusa, solo le persone intelligenti lo sanno fare”, ha aggiunto la d’Urso. Dopo una vacanza a Cuba con l’amico fraterno Cristiano Malgioglio, Barbara si prepara a vivere mesi intensi che la vedranno protagonista di ben cinque programmi Mediaset.