Barbara d’Urso: gaffe sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni

Pomeriggio 5 Barbara d’Urso: la svista sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni

Inutile negarlo: il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stato uno degli eventi più importanti del 2018. Tutti ne hanno sentito parlare, tutti hanno almeno una volta visto qualche scatto o video, tutti… tranne Barbara d’Urso, o almeno così pare. E sì perché la vivace conduttrice ha fatto una gaffe che ha spinto più di qualcuno a pensare che Carmelita non abbia seguito nel migliore dei modi il Ferragnez Wedding. Ma cosa è successo di preciso? Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, la d’Urso si è collegata in diretta con la Campania, dove si stava celebrando il matrimonio di Teresanna Pugliese, l’ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultima si è presentata all’altare con un abito lungo, con spacco profondo dal quale si intravedevano gli shorts. Una creazione decisamente originale, ideata personalmente da Teresanna, che ha colpito parecchio Barbarella.

Barbara d’Urso parla del vestito da sposa di Teresanna e commette una gaffe

“Wow, non ho mai visto un abito da sposa con sotto gli shorts!“, ha esclamato stupita Barbara d’Urso ammirando l’abito nuziale di Teresanna. Parole che non sono passate inosservate ai telespettatori più attenti. Quando la Pugliese ha mostrato gli shorts che aveva sotto il vestito la mente di tutti è corsa allo scorso 1 settembre, quando Chiara Ferragni ha sposato Fedez indossando sotto l’ampia gonna di tulle una tuta shorts in pizzo firmata Dior. Un vestito, quello di The Blonde Salade, che ha fatto chiacchierare tutto il mondo, visto che la fashion blogger è la persona più influente nel mondo della moda. Barbarella ha dimenticato il matrimonio di Chiara o l’ha seguito poco a causa dei suoi impegni lavorativi sul set?

Barbara d’Urso ha postato su Instagram il video del figlio di Fedez e Chiara

Certo tra Fedez e Barbara non corre buon sangue da tempo ma la d’Urso ha teso una mano verso il rapper proprio di recente. Solo qualche settimana fa ha condiviso su Instagram il video di Leone, il figlio della cantante, che a soli sei mesi guarda Pomeriggio 5. Un filmato che ha divertito il pubblico della rete e la stessa Barbarella, pronta ad avere in studio la coppia del momento. Ci sarà mai una d’Urso intervista ai Ferragnez? Chi vivrà, vedrà!