Fedez, il figlio guarda Pomeriggio 5: arriva l’invito della d’Urso

Fedez e il figlio Leone, ironia su Barbara d’Urso: la conduttrice spiazza e invita il rapper

Torna protagonista indiscusso dei social Leone, il figlio neonato di Fedez e Chiara Ferragni. I due neo-sposi hanno presentato il loro bambino ai milioni di followers sin dal suo primo minuto di vita. Questa volta, il bebè è finito al centro dell’attenzione per una particolare storia condivisa sui social da suo papà. Una scena a dir poco divertentissima e buffa, proprio come la reazione del piccolino. I due giovanissimi genitori hanno provato a far vedere al frutto del loro amore un po’ di tv, passando dai classici cartoni animati a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Inutile dire che il resto della storia ha regalato grandissime risate. La smorfia del bambino è stata tutto un dire.

Barbara d’Urso, invito a Fedez, Chiara Ferragni e Leone: il video che diverte il web

Nel video postato su Instagram sentiamo il noto rapper di Milano dire: “Ecco, qua già ti vedo più perplesso amore eh. Non sie ancora pronto, non sei ancora pronto amore.” Le parole di Fedez sembrano essere una chiara e ironica battuta nei confronti di Barbara d’Urso e del suo modo di fare televisione. Non è la prima volta che il marito della famosissima influencer si imbatta in simpatiche frecciatine nei confronti della presentatrice di Canale 5. Mentre Leone osservava la tv e ascoltava la voce della d’Urso, i suoi occhi erano sbarrati e la sua bocca aperta e immobile. Il bimbo ne è rimasto stupefatto?! Sconvolto?!? Chissà. (qui potete vedere il video in questione)

Fedez, Chiara Ferragni e Leone a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso? L’invito social

Il colpo di scena è però arrivato quest’oggi. Ancora una volta, Barbara ha dimostrato di essere una persona che sa stare allo scherzo. La conduttrice di Mediaset ha infatti ri-condiviso il video del bambino sul suo profilo Instagram. “Amo la faccia di Leone. Quanto è bello!!! Vi aspetto a Pomeriggio 5!” Quello della donna sembra essere un chiaro invito alla coppia reduce da quello che è stato soprannominato il matrimonio dell’anno.