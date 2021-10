Barbara d’Urso, gaffe e epico dialogo con Nonna Zina: “Li hai tu 95 anni”

Dialogo a tratti surreale quello tra la simpatica e vispa Nonna Zina e Barbara d’Urso. A Pomeriggio Cinque, nel corso della puntata in onda il 5 ottobre, l’anziana è stata invitata in collegamento per raccontare la storia di cui è rimasta protagonista suo malgrado. La badante al suo servizio, dopo aver scoperto il pin del suo Bancomat, prelevava come se un domani non ci fosse, oltreché spendere soldi per acquisti esosi, come ad esempio profumi da 200 euro. La 90enne, accortasi dei prelievi, ha allertato i carabinieri che, dopo aver effettuato controlli e aver pizzicato la ladruncola in flagranza, hanno provveduto ad arrestarla.

“Nonna Zina, 95 anni, giusto?”. Così ha aperto il collegamento Barbara d’Urso. Esordio con gaffe, visto che la signora non ha 95 anni bensì 90. Il fatto è prontamente stato fatto notare dalla diretta interessata: “La saluto signora, ma 95 non ne ho”. “Forse ne ho io 95 che non ricordavo l’età giusta”, si è auto schernita la timoniera di Pomeriggio Cinque. Nonna Zina, che pensava di parlare con un’altra persona e non con Barbara, ha quindi replicato: “Forse ne ha lei 95. Io ne ho 91 a gennaio. Ha capito?”.

“Ma lei è la signora d’Urso?”, ha poi chiesto l’anziana, capendo in quel momento che a porre le domande era proprio la conduttrice napoletana. “Si, sono io. Ci diamo del tu?”, ha risposto Barbara, finalmente riuscendo a imbastire il dialogo relativo al caso del furto del bancomat.

Barbara d’Urso esulta per gli ascolti di lunedì 4 ottobre (ma su Rai Uno non è andato in onda Alberto Matano)

Aprendo la puntata di martedì 5 ottobre, Barbara ha sottolineato gli ottimi ascolti ottenuti da Pomeriggio Cinque il giorno precedente. In effetti il talk di Canale Cinque, rispetto al trend stagionale, ha avuto un exploit. Nello specifico ha raccolto 1.769.000 spettatori facendo registrare uno share pari al 16.2%, nella presentazione di 12 minuti. Gli ascolti sono cresciuti nella seconda parte del programma, interessando 1.983.000 spettatori (16.6%), dalle 17.51 alle 18.31.

Da sottolineare che su Rai Uno non è però andato in onda il ‘rivale’ Alberto Matano con La Vita in Diretta. La rete ammiraglia della tv di stato ha trasmesso, dalle 14.50 alle 18.40, TG1 Speciale Elezioni, con Francesco Giorgino, che ha raggiunto 1.136.000 spettatori (10%). Nella stagione in corso Matano ha sempre battuto Barbara d’Urso. Nella scorsa settimana l’ex mezzo busto del Tg1 ha addirittura incrementato il divario a suo favore, veleggiando più volte oltre il 18% di share e staccando la d’Urso di circa 4/5 punti percentuali.