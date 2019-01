Barbara d’Urso, è gaffe a Domenica Live (con tanto di pernacchia): cos’è successo

Domenica Live, la gaffe di Barbara d’Urso non passa inosservata

Oggi a Domenica Live Barbara d’Urso ha ospitato Annalisa Minetti per darle modo di rispondere agli hater. La cantante in realtà era in collegamento dalla chiesa dove si stava svolgendo il battesimo della figlia. Anche la bambina è stata decisamente protagonista della puntata! Ma cosa è successo? Negli ultimi giorni Annalisa Minetti ha dovuto leggere degli insulti pesantissimi e senza senso sul suo profilo Instagram. I leoni da tastiera si sono riversati sul suo profilo per dirle che, secondo loro, non avrebbe dovuto fare figli perché è cieca. Barbara non ha avuto, giustamente, delle belle parole da dire su queste persone, ma durante il collegamento ha fatto una gaffe con la sua inviata!

Barbara d’Urso non conosce la sua inviata a Domenica Live?

Durante il primo collegamento infatti qualcosa non ha funzionato. Annalisa non riusciva a sentire attraverso l’auricolare cosa le diceva Barbara. La conduttrice riusciva a parlare solo con la sua inviata inizialmente, ma a un certo punto neanche più con lei. “Io non so se mi sente. Mi sente Annalisa? Sennò mi collego tra pochissimo”, ha detto subito la conduttrice accorgendosi di non avere riscontro dall’altra parte. Avrebbe voluto chiamare anche la sua inviata per rendersi conto se il collegamento funzionava, ma non si ricordava il suo nome: “Chi è la mia inviata Ivan, scusami?”, ha detto rivolgendosi allo staff in studio. Qualcuno di voi penserà che forse non aveva ancora visto in video l’inviata, ma così non è perché ci aveva già parlato pochi minuti prima! Potrebbe essersi trattato di un lapsus, può capitare a chiunque tutto sommato. Tale Ivan comunque ha provveduto subito a ricordare a Barbara che la sua inviata si chiama Natasha, ma il collegamento è stato rimandato.

Annalisa Minetti risponde agli hater e sua figlia fa una pernacchia!

Barbara è riuscita a parlare con Annalisa Minetti durante l’intervista a Christopher Lambert. La conduttrice per prima ha voluto rispondere agli hater, ma ha poi ceduto la parola alla cantante. queste le parole di Annalisa: “Mi hai talmente difeso bene tu che ho altro poco da dire. Nel senso che gli stiamo dando anche fin troppa importanza. è una fetta del mondo che secondo me va perdonata e va in loro alimentato l’amore. Non sanno ancora amare, si distraggono troppo spesso. Il cuore va allenato e loro non lo fanno”. Proprio mentre la Minetti rispondeva a chi l’ha offesa in questi giorni, sua figlia ha fatto una bella pernacchia! Barbara d’Urso ha sottolineato la cosa, lasciando intendere che anche la piccola ha avuto qualcosa da dire a chi ha insultato la sua mamma.