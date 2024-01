Barbara d’Urso, fumata bianca per il ritorno in tv: dove la vedremo

Barbara d’Urso brinda su Instagram, lascia intendere che c’è qualcosa da festeggiare, ma non dice di preciso il motivo di cotanta contentezza. Così ci pensa Novella 2000 a raccontare un retroscena che farà parecchio piacere ai fan dell’ormai ex colonna di Mediaset. Roberto Alessi, direttore del magazine nonché amico di ‘Barbarella’, dà per certo il ritorno in tv della fu ‘Lady Cologno’, assicurando che sul tavolo di Lucio Presta, potente agente del mondo dello spettacolo tra le cui assistite c’è appunto la d’Urso, ci sono delle offerte non da poco.

In particolare, secondo Novella 2000, è certo che ‘Barbarella’ approderà alla Rai o/e a Discovery, sul canale Nove (per capirci quello che ha ingaggiato Fabio Fazio e Maurizio Crozza). Perché e/o? Perché pare che l’ex star di Pomeriggio Cinque potrebbe addirittura andare in onda su entrambe le emittenti. E stavolta non si tratterebbe di un’indiscrezione campata in aria. Alessi dà la notizia per certa e, sapendo che con la d’Urso ha un rapporto di stima e amicizia da anni, non è male credere che la sua fonte sia assai attendibile.

Così Novella 2000 sul futuro della conduttrice campana:

“Al momento di andare in stampa potrebbero arrivare ulteriori precisazioni. Per ora lei tace nella maniera più assoluta, bocca non cucita: saldata. Più che silenzioso anche il suo mega agente Lucio Presta, che dalla sua sede di Corso Italia a Roma non fa trapelare nulla, ma a Novella 2000 la notizia è arrivata, ed è certa: Rai e Discovery sono più che interessati ad avere quella che un tempo veniva chiamata Lady Cologno al timone nelle loro reti”.

E ancora:

“Un gruppo non esclude l’altro: perché la Rai e anche le altre emittenti private non sono più così propense ad avere contratti di esclusiva con i personaggi. E allora per la conduttrice si aprono due possibili scenari. Contesa tra il colosso diretto da Alessandro Araimo, Discovery, e la Rai con il suo potente amministratore delegato Roberto Sergio. Non tutti conoscono Lucio Presta, l’agente degli agenti che vanta importanti rapporti con entrambe emittenti coinvolte e segue una grande parte dei personaggi televisivi, come Antonella Clerici e Paolo Bonolis, ma anche il popolarissimo Checco Zalone, Paola Perego e Simona Ventura”.

C’è poi un terzo indizio da ricercare nelle parole pronunciate in tempi non sospetti da Laura Carofoli, manager di Warner Bros Discovery. Al settimanale Gente la donna aveva dichiarato che su Nove c’era in progetto di organizzare un programma di intrattenimento in diretta, aggiungendo che lo spazio per lavorare c’è che pure il budget. E la d’Urso potrebbe proprio essere quel volto nazional popolare in grado di far fare un ulteriore salto di qualità al canale.

Dunque se tre indizi (il brindisi, il retroscena di Novella 2000 e le parole della Carofoli) fanno una prova, ci siamo. Resta da capire quando tali progetti potrebbero concretizzarsi. Altrimenti detto quando la d’Urso salirà nuovamente in sella a una nuova trasmissione.

Probabilmente tutto è da pensare in vista della stagione 2023/2024, in quanto il grosso dei palinsesti ormai è fatto. Ed è pure questo uno dei motivi che ha fatto infuriare Barbara quando è stata messa in disparte da Mediaset. “Se me lo avessero detto prima, avrei guardato altrove”, tuonò l’estate scorsa, aggiungendo che la scelta del Biscione di darle il benservito le fu comunicata pochi giorni prima della presentazione dei palinsesti, quando ormai i giochi erano chiusi.