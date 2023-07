Barbara d’Urso: frutta, verità e bontà… Nuova stoccata a Mediaset

Barbara d’Urso, come ogni estate, si è rifugiata nella sua villa di Capalbio (Grosseto), immergendosi nella natura assieme a un gruppo di amici fidati. Quest’anno ha bisogno di spensieratezza più degli anni passati visto come è finita con Mediaset, cioè a pesci in faccia. La vicenda è nota: Pier Silvio Berlusconi le ha dato il ben servito e l’ex volto di Pomeriggio Cinque ci è rimasta malissimo, sostenendo che la decisione, a differenza di quanto dichiarato dal Biscione, è stata presa unilateralmente. Vale a dire solo dai vertici di Cologno Monzese.

Certa di aver subito un trattamento inadeguato, la d’Urso ha rilasciato un’intervista di fuoco a La Repubblica. Ora ha seminato un post sul suo profilo Instagram che ha tutta l’aria di una nuova stoccata al Biscione. ‘Barbarella’ ha pubblicato sul suo profilo un video ‘bucolico’, in cui la si vede intenta a raccogliere albicocche che poi ha assaporato. “E poi arrivano i colori dei frutti della Terra, della madre Terra… Respiro e assaporo la verità e la bontà!”, la didascalia che ha piazzato sotto al filmato. Apriti cielo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Imemdiatamente si sono fatti vivi centinaia di utenti. Tanti i fan che l’hanno invitata a non lasciarsi sopraffare dalla delusione. E diversi anche coloro che in quel “assaporo la verità e la bontà” hanno intravisto una stilettata a chi ha deciso di defenestrarla da Pomeriggio Cinque. In effetti non è peccato pensare che la didascalia abbia un senso nascosto.

La d’Urso è donna assai acuta e intelligente, che sa bene come usare i mezzi comunicativi. Assai probabile quindi che sappia molto bene che, se in questo momento si mette a parlare di “verità” e “bontà”, viene il sospetto che dietro a siffatte parole calate in un clima bucolico ci sia una celata critica per come è finita la sua avventura a Pomeriggio Cinque.

Il contratto in esclusiva con Mediaset

E adesso? Cosa farà Carmelita? Il contratto con Mediaset scade a fine dicembre 2023. Altrimenti detto, percepirà lo stipendio anche se rimarrà ferma ai box. Certo è che trattandosi di un contratto in esclusiva non potrà approdare, laddove arrivino proposte, da nessun’altra parte. Quasi sicuro dunque che fino a fine anno in tv non la si vedrà. Poi sarà svincolata e libera di andare dove vorrà.