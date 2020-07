Barbara d’Urso forte emozione, foto matrimonio genitori: “Mi mancate”

Barbara d’Urso ha sempre spiegato di aver avuto un rapporto stupendo coi suoi genitori. La famiglia è stata la colonna portante della sua vita e ha fatto il possibile per infondere ai suoi figli – Emanuele e Giammauro – quei valori che la sua mamma e il suo papà le hanno trasmesso. Oggi ha voluto ricordare i suoi genitori con una foto pubblicata su Instagram. Non li dimenticherà mai. Con sua madre, però, aveva un legame speciale, nonostante sia venuta a mancare quando lei era appena un’adolescente: le è stata sempre vicino e non dimenticherà mai l’amore che le ha saputo donare. Con suo padre Rodolfo d’Urso, invece, il rapporto è stato più conflittuale, ma comunque la conduttrice gli ha voluto un gran bene. Alcune volte sente la loro mancanza e, quando succede, sfoglia l’album fotografico in cui sono immortalati i momenti più emozionanti dei suoi genitori. Adesso ha reso pubblico uno scatto che l’ha commossa.

Genitori Barbara d’Urso, la foto del matrimonio emoziona la conduttrice

Su Instagram, Barbara d’Urso ha deciso di pubblicare una foto del matrimonio dei genitori. Si vede sua madre raggiante che mette la firma e suo padre che le sta accanto, anche lui visibilmente felice. Un’immagine, questa, che rappresenta per la conduttrice l’esempio di un amore vero, purissimo, che è durato per tanti anni e che non è finito nemmeno dopo le difficoltà sorte a seguito dei problemi di salute della mamma. Barbara ricorda ancora con emozione i momenti più belli vissuti dai genitori e quell’amore eterno che li ha da sempre legati. A loro ha scritto: “Mi mancate”. Anche lei avrebbe voluto un amore come il loro, ma il tempo per trovare l’anima gemella non si esaurisce mai: magari una bella sorpresa potrebbe esserci proprio durante le sue vacanze estive!

Vacanze Barbara d’Urso… ma è già pronta a tornare in Tv!

Sta trascorrendo le sue vacanze in totale relax, ma pensa sempre a quel lavoro che ama con tutta sé stessa… e infatti da non molto sono stati presentati i promo dei suoi programmi! C’è ancora un mese intero durante il quale potrà rilassarsi. Su Instagram tiene aggiornati i suoi follower pubblicando foto con gli amici, al mare e una in particolare ha colpito tutti: quella in cui mostra un costume giallo che mette in risalto il suo fisico scolpito. Sempre in formissima, sempre pronta per tornare in Tv!