Live – Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo si sfoga: spunta anche il presunto fidanzato di Barbara

Stasera a Live – Non è la d’Urso ampio spazio è stato dato ad Eliana Michelazzo. L’agente di Pamela Prati, prima che il matrimonio saltato di quest’ultima diventasse un caso nazionale, ha per la prima volta raccontato la sua verità. Eliana ha dichiarato di essere stata legata sentimentalmente per ben 10 anni a Simone Coppi, un uomo mai conosciuto personalmente ma frequentato assiduamente tramite social e chat whatsapp. Una storia incredibile quella della Michelazzo che, come ha raccontato in diretta, ha coinvolto anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo, compresa Barbara d’Urso. La conduttrice, difatti, ha scoperto stasera di avere avuto per anni un fidanzato a sua insaputa, e rivelarglielo è stata proprio la sua ospite.

Barbara d’Urso fidanzata a sua insaputa: la rivelazione in diretta di Eliana Michelazzo

Per quanto la storia di Eliana Michelazzo possa sembrare a molti assurda, tanti altri dettagli inediti sono stati rivelati dalla stessa a Live – Non è la d’Urso. Quello più curioso, sicuramente, riguarda il finto fidanzato di Barbara d’Urso. Il presunto marito di Eliana, tal Simone Coppi, avrebbe raccontato di avere un cugino, David Coppi, fidanzato con Barbara d’Urso. La Michelazzo avrebbe ricevuto addirittura dei video e delle immagini, inviati dal cugino del marito che, a sua volta, le aveva fatto credere di essere in compagnia di Barbara. Questa notizia, stasera, è stata smentita da Barbara. Lei e David Coppi, ha ribadito, non sono mai stati insieme.

Georgette Polizzi contro Selvaggia Roma: lo scontro a Live – Non è la d’Urso

La puntata di Live – Non è la d’Urso si è aperta con un acceso scontro tra Selvaggia Roma e Georgette Polizzi. Le due ex protagoniste di Temptation Island, in disaccordo sulle confessioni di Eliana Michelazzo, hanno pesantemente litigato durante la diretta. Se ve lo siete persi, tranquilli, vi basterà cliccare qui per recuperare.