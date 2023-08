Barbara d’Urso fa le 6 di mattina e sfoggia slip brasiliana: fan in tilt

Barbara d’Urso si sta godendo delle vacanze ‘extra large’. Quest’anno, come è noto, non dovrà rientrare nel pieno dell’estate per organizzare il suo programma televisivo, Pomeriggio Cinque (al suo posto è stata preferita Myrta Merlino). Così, dopo aver trascorso dei giorni di relax nella sua villa di Capalbio, si è spostata nella stupenda cornice della Costiera Amalfitana che ben conosce, essendo lei nata a Napoli. Ed qui che, assieme agli amici, ha proseguito a festeggiare l’estate e a brindare. La notte scorsa si è data alla pazza gioia, rincasando alle 6 di mattina, come lei stessa ha reso noto sul suo profilo Instagram. A proposito di profilo Instagram…

‘Barbarella’, dopo aver fatto le ore piccole, ha postato un album di foto in cui ha immortalato una serie di momenti magici trascorsi in Campania. La serie di scatti è stata aperta da un’istantanea in cui si è mostrata con un costume-slip bianco a brasiliana. Un’immagine che ha mandato in tilt i suoi fan che in una manciata di minuti hanno ricoperto il post di commenti tripudianti. “Le 20enni mute”, “Strepitosa”, “Quanto sei in forma” etc etc. Tanti anche coloro che hanno chiesto quando la si rivedrà in tv. Peccato che non sia arrivata alcuna risposta.

Qualcuno ha pure notato, giustamente, che da quando si è saputo del defenestramento della d’Urso da Pomeriggio Cinque, come per magia sono spariti molti suoi haters e si sono invece moltiplicati in rete coloro che fanno il tifo per lei. Proprio vero che il successo attira un sacco di invidie.

Il futuro di Barbara d’Urso in tv: non si fermerà

E ora? Che ne sarà di ‘Barbarella’? La conduttrice ha assicurato che presto la si rivedrà sul piccolo schermo. Quasi impossibile a Mediaset visto l’addio tutt’altro che soft con l’azienda di Cologno Monzese. Tra l’altro il suo contratto scade a fine 2023 e quindi fino ad allora non potrà cimentarsi in altre avventure professionali. Poi si vedrà… Una cosa è certa: la d’Urso non ha assolutamente intenzione di fare la vita da pensionata.