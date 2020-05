Barbara d’Urso: “Mauro, l’uomo che ho amato più”. Post, i fan si spaccano

Barbara d’Urso sull’ex Mauro Berardi: “L’uomo che ho amato di più”. Il post della conduttrice con tanto di foto romantica con lui: i fan si spaccano

Barbara d’Urso e Mauro Berardi, un amore grande che, nonostante sia naufragato, continua a far battere il cuore della conduttrice napoletana. Certo, la passione non è più quella del tempo che fu, ma è rimasto il rispetto, la stima e un sentimento forte di affetto. A riprova di ciò, nelle scorse ore, Barbarella ha pubblicato su Instagram una foto romantica del passato: lei e Mauro, abbracciati, sorridenti, innamorati. Lo scatto non giunge casualmente: domani 7 maggio, sia la d’Urso sia Berardi compiono gli anni, rispettivamente 63 candeline per lei e 77 per lui.

d’Urso: “Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita”

“Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché“. Così Barbara d’Urso a commento del suo ultimo post su Instagram. Il “perché” è presto detto: “Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno“, ha spiegato Barbara a Tv Sorrisi e Canzoni di recente. Sotto al post sono arrivati i commenti di molti fan che si sono divisi: da un lato i soliti detrattori che hanno invitato la d’Urso a chiedersi il perché non abbia un compagno da diverso tempo; dall’altro lato gli estimatori della conduttrice che ne hanno apprezzato la vena romantica, difendendola dagli attacchi.

Barbara: la lunga love story con Mauro e il matrimonio con Michele Carfora

Mauro Berardi, produttore cinematografico capitolino, e Barbara d’Urso hanno vissuto una lunga love story tra gli Anni Ottanta e Novanta, più precisamente dal 1982 al 1993. Dal legame sono nati due frutti d’amore, Giammauro nel 1986 ed Emanuele nel 1988. Oggi la conduttrice in forza a Mediaset e l’imprenditore sono in ottimi rapporti. Più volte la d’Urso ha sottolineato come Berardi sia stato il compagno più importante della sua vita. Ricordiamo che con lui non si è mai sposata, a differenza di quanto fatto con Michele Carfora nel 2002. Il matrimonio naufragò nel 2006, mentre nel 2008 giunse il divorzio.