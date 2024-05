Barbara D’Urso, ex make up artist accusa: “Boicottato e bloccato”

L’ex make up artist di Barbara D’Urso, Gennaro Marchese, si è recentemente abbandonato ad alcune dichiarazioni abbastanza forti in merito alla conduttrice. Il truccatore ha rivelato i motivi dietro il suo allontanamento, muovendo alcune accuse verso la D’Urso e rivelando di essere stato bloccato ovunque dopo averle lanciato una frecciatina. Scopriamo insieme che cosa ha detto nel dettaglio.

Barbara D’Urso è ultimamente nel mirino di parecchi. Dopo le dichiarazioni di Antonella Clerici a Belve da Francesca Fagnani, che l’ha accusata di essere stata poco elegante nel trattare il tradimento del suo ex marito Eddy Martens nel programma di Pomeriggio 5 dove invitò l’amante, è arrivato il turno del suo make up artist di parlare contro la D’Urso. L’ex collaboratore le ha difatti mosso diverse accuse. Il motivo della discordia sarebbe stato il Grande Fratello. Marchese ha difatti affermato che la conduttrice gli avrebbe teso una trappola a pochi passi dalla sua partecipazione al reality dov’era stato invitato.

L’ex make up artist della D’Urso ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus, raccontando:

Mi chiamano gli autori del Grande Fratello, nel 2005. Mi volevano far entrare nella casa. Provino passato per tutti. Loro mi dicono ‘l’ultima visione ce l’ha la d’Urso’. Mi richiamano e mi dicono ‘abbiamo fatto di tutto ma la D’Urso non ti vuole’. Non c’ho visto più, ho preso il telefono e l’ho chiamata. Le ho detto che mi stava boicottando e togliendo una possibilità.

Stando alle sue parole, quindi, Barbara gli avrebbe impedito di prendere parte al reality di Canale 5. Gennaro ha poi spiegato cosa si sono detti nella telefonata.

Qui di seguito le sue parole a riguardo:

Sono tre anni che non ci vediamo, tre anni che non ti trucco, ormai tu hai la tua vita e io la mia, io faccio il provino e tu non mi vuoi? Lei mi risponde ‘ma no, non ti preoccupare, lo facciamo il prossimo anno. Quest’anno mi dispiace ma non si può perché hanno già scelto il cast’. Ma non era vero. Da lì ho cominciato a dirle di tutto, litigavamo, gliene ho dette di tutti i colori. Cane e gatto.

La mancata partecipazione al Grande Fratello ha quindi portato i due ad allontanarsi definitivamente. Marchese ha anche rivelato che la D’Urso l’ha bloccato ovunque, tagliando ogni tipo di contatto con lui. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una sua frecciatina dopo che Barbara aveva perso il suo programma su Canale 5.

Queste le parole che l’ex collaboratore le avrebbe rivolto e che l’hanno fatta infuriare:

Vedi Barbara, la ruota gira. Adesso è il tuo turno.

In un certo senso, quindi, Marchese si sarebbe vendicato.

Il ritorno di Barbara su TikTok

Barbara D’Urso è recentemente tornata a postare sul suo profilo ufficiale di TikTok. La conduttrice aveva precedentemente pubblicato un post su X (ex Twitter) in cui annunciava un ritorno. Si poteva difatti leggere sul social “Coming soon”, ovvero prossimamente. Le parole di Barbara avevano immediatamente acceso le speranze dei fan, che non vedevano l’ora di un suo ritorno in televisione dopo la cacciata da parte di Mediaset. Questo, tuttavia, ancora non c’è stato. L’annuncio si riferiva difatti al ritorno su TikTok e, per il momento, ancora non si sa nulla circa la conduzione da parte di Barbara di nuovi programmi televisivi. Insomma per i suoi fan è stata una cocente delusione.