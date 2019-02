Barbara d’Urso, mistero sull’errore grammaticale a Pomeriggio 5 (Foto)

Errore grammaticale di Barbara d’Urso in diretta: qual è la verità sulla frase mostrata a Pomeriggio 5?

Oggi Barbara d’Urso ha voluto salutare i telespettatori di Pomeriggio 5 con la sua frase distintiva scritta su un cartoncino: “Il mio cuore è vostro”. Peccato che sulla “e” di “cuore” ha messo un accento. Un errore che non è passato inosservato… un errore fatto intenzionalmente dalla conduttrice? Potrebbe avere forse qualcosa a che fare col suo nuovo programma Live – Non è la d’Urso o forse ha qualche altro significato. C’è dunque una ragione dietro a questo errore-voluto visto che Barbara, terminata la puntata di Pomeriggio 5, ha precisato che sa bene come si scrive “cuore” dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. Qual è quindi la ragione di questa frase?

Live – Non è la d’Urso: la frase c’entra qualcosa?

Queste sono state le parole di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: “Lo so che si dice cuore e non cuorè. Domani ve lo spiegherò”. Poco ma sicuro ci darà delle anticipazioni su Live – Non è la d’Urso e su quegli ospiti che faranno tanto parlare di loro… Un programma nuovo, in cui potremmo vedere la conduttrice come non l’abbiamo mai vista! Mediaset ha voluto lasciare un alone di mistero attorno alla trasmissione di Carmelita: dopo La dottoressa Giò, cos’altro dobbiamo aspettarci?

Gossip Barbara d’Urso, la confessione della conduttrice

Negli ultimi giorni la d’Urso sta facendo parlare per il corteggiamento di Silvio Berlusconi. La conduttrice ha voluto chiarire tutto: “Non sono io che sostengo o ad aver divulgato di non aver mai avuto una storia sentimentale con il presidente Silvio Berlusconi, ma è stato lui che lo ha voluto divulgare in diretta, peraltro davanti a me, tempo fa. Anni fa il dottor Silvio Berlusconi mi fece la corte. Io ero molto piccola, anche lui era più giovane. Ma io non ho mai accettato la sua corte”. Emergeranno altri gossip sul passato do Barbara d’Urso? Magari proprio durante Live!