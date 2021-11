Barbara d’Urso e Soleil, “screzio e niente GF”: il retroscena mai raccontato

Soleil Sorge avrebbe dovuto entrare nella seguitissima Casa del Grande Fratello molto prima della sesta edizione ‘Vip’ del reality ma qualcosa all’epoca andò storto. A rivelare il retroscena è Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo molto vicino professionalmente ad Alfonso Signorini. A Casa Chi, format in onda sul web, Parpiglia ha rivelato che per l’italo-americana c’era già tutto apparecchiato nell’ultima edizione ‘nip’ del reality show, quella condotta da Barbara d’Urso dall’8 aprile al 10 giugno 2019. Alla fine, però, non se ne fece nulla per via di uno “screzio“. Così, in un amen, la produzione del programma virò su Taylor Mega, che entrò nella dimora di Cinecittà per alcuni giorni in qualità di ospite.

“Soleil sarebbe dovuta entrare nel Grande Fratello di Barbara”, ha raccontato Parpiglia, puntualizzando che il retroscena non è mai stato raccontato prima. Quindi ha aggiunto: “Avrebbe dovuto fare all’inizio solo tre settimane. Dopodiché c’è stato uno screzio e al suo posto è entrata proprio all’ultimo Taylor Mega che, se vi ricordate, era entrata proprio per alcune puntate. Barbara ha cercato Soleil. Soleil aveva detto di sì e poi, a 24 ore dalla firma, è successo qualcosa e c’è stato il cambio immediato con Taylor Mega. Questo ve lo assicuro”.

GF Vip, Delia Duran e il teatrino con Soleil e Alex Belli

Con il senno di poi, poco male per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne la cui attesa è stata premiata con la chiamata di Alfonso Signorini che l’ha arruolata per il GF Vip 6. La ragazza si sta dando parecchio da fare nella Casa, creando dinamiche a non finire. Con il pubblico, come già fu per Dayane Mello, ha un rapporto di ‘odio e amore’. C’è chi la vede come una giovane brillante, sicura di sé e schietta, e chi invece la considera una persona non trasparente, viziata e macchiavellica.

Inoltre è finita al centro delle polemiche per la sua amicizia ‘speciale’ con Alex Belli; un rapporto che ha fatto infuriare la moglie di quest’ultimo, Delia Duran. Almeno questo è quello che hanno raccontato le immagini. Le immagini hanno, però, raccontato anche altro e hanno innescato più di una perplessità: una donna trafitta e addolorata per il comportamento del marito si atteggia come la Duran? Davvero chi sta così male si mette a fare un teatrino come quello visto nel corso della puntata di venerdì 12 novembre? Si mormora che dietro a tutto lo ‘show’ ci sia un regista noto. Chi? Si sussurra il nome di Fabrizio Corona. Chissà…