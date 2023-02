Tra le due conduttrici Mediaset non corre buon sangue da tempo e l’ultimo gesto della napoletana conferma che la pace non è ancora arrivata

Rapporti sempre più tesi e gelidi tra Barbara d’Urso e Maria De Filippi. Da tempo le due conduttrici Mediaset sono più lontane che mai. Le divertenti ospitate di Carmelita a C’è posta per te sono ormai un ricordo lontano. Ignoti i motivi di questa rottura ma il recente gesto di Barbarella ribadisce che la pace non è così vicina…

Durante la puntata di Pomeriggio 5 di mercoledì 22 febbraio si stava parlando del flirt tra Marco Bellavia e Sheila Capriolo con l’ex conduttore di Bim Bum Bam che ha accusato la donna di essere uscita con lui, e averlo baciato davanti ai paparazzi, solo ed esclusivamente per una questione di popolarità.

Ad un certo punto Bellavia ha spifferato che Sheila ha fatto di tutto per cercare il suo posto al sole nel mondo dello spettacolo, tentando anche i provini di Temptation Island. Non appena Marco ha nominato il reality show prodotto da Maria De Filippi, Barbara d’Urso ha rimproverato il suo ospite rimarcando che nel suo salotto non si parla di altri programmi tv.

Non proprio una verità, visto che a Pomeriggio 5 si commentato spesso le vicende di altri show, come il Grande Fratello Vip, l’Isola dei Famosi o addirittura il Festival di Sanremo in onda su Rai Uno (si è parlato ad esempio delle parole di Gino Paoli su Little Tony pronunciate sul palco dell’Ariston). Diverso però il discorso sui format prodotti o condotti da Maria De Filippi…

Stando ad un’indiscrezione riportata da Dagospia ben due anni fa Maria De Filippi avrebbe chiesto a Mediaset di impedire a Barbara d’Urso di parlare nelle sue trasmissioni – all’epoca era al timone di ben tre show tra Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la d’Urso – delle faccende e dei protagonisti diventati popolari grazie alla moglie di Maurizio Costanzo.

Richiesta prontamente accettata da Mediaset e che Barbarella non avrebbe accolto con grande entusiasmo. I motivi di questa scelta? Pare che tutto sia stato deciso dopo che Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, ha rivelato nel salotto della d’Urso di aver recitato un ruolo a Temptation Island Vip, gettando così una grossa ombra sulla veridicità del docu-reality.