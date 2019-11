Barbara d’Urso e Kikò Nalli, nervi tesi a Domenica Live: botta e risposta

Barbara d’Urso e Kikò Nalli, nervi tesi a Domenica Live

Kikò Nalli e Barbara d’Urso, si alzano i toni. A Domenica Live l’ex marito di Tina Cipollari è stato protagonista di ripetuti botta e risposta con la conduttrice mentre si è parlato del tanto chiacchierato caso Ambra Lombardo-Gaetano Arena. Il primo attrito si è verificato quando Chicco ha detto di essere stato contattato telefonicamente da Alex Fiumara (paparazzo del presunto bacio tra Ambra e Arena). “Come faceva ad avere il mio numero? Mi ha detto che glielo ha dato Mediaset”, ha dichiarato Kikò. “Tu sei ironico vero?”, la replica di Barbara. “No no, qui non c’è niente di ironico”, ha controbattuto Nalli che poi ha spiegato alla d’Urso che la sua era una provocazione per dire che ognuno può dire quello che vuole, così come nella vicenda che ha coinvolto la sua fidanzata, tutti hanno detto tutto il contrario di tutto. Ma non è finita qui.

“Non mi devi mettere in bocca le parole Barbarina. L’ho già detto che è una trappola”

“L’importante è che tu dica convinto che questa è stata una trappola”, ha incalzato la d’Urso rivolgendosi a Nalli. che aveva già detto di pensare che la compagna fosse stata intrappolata. “Questa è stata una trappola…. Non mi devi mettere in bocca le parole, Barbarina. L’ho già detto che è una trappola”, la reazione stizzita di Kikò che ha aggiunto: “Dietro al caso c’è una fitta rete di una regia che ha gestito questa situazione in modo sbagliato. Se ci fosse dietro un vero professionista non avrebbe fatto incontrare Gaetano con Ambra, non c’è proprio partita. E qui chiudo”. Secca la risposta della conduttrice: “Capito quello che ti voglio dire io? Io sono qui a difendere te. E qui chiudo!”

Ivana Icardi conferma ciò che Manila Gorio ha rivelato a GossipeTv

Sono seguiti altri scambi di opinioni piuttosto movimentati tra la presentatrice e Kikò, il quale ha comunque ribadito la sua stima nei suoi confronti. Inoltre Nalli ha detto alla d’Urso che il suo essere così diretto e schietto è segno della familiarità che sente quando sta nel suo salotto. In trasmissione è intervenuta anche Ivana Icardi, confermando quello che Manila Gorio ha dichiarato a GossipeTv ieri, ossia che il gossip tra Gaetano e Ambra sarebbe stato costruito a tavolino.