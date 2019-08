Barbara d’Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Ora parla direttamente lei

Filippo Nardi e Barbara d’Urso fidanzati? Vacanze insieme

Chi ha visto le ultime storie Instagram pubblicate da Barbara d’Urso si sarà senz’altro domandato se la conduttrice di Canale 5 ha trovato l’amore. Perché scriviamo questo? Diciamo che Barbara non sta facendo una vacanza sola soletta ma è in compagnia di Eva Grimaldi, della sua compagna Imma Battaglia e di… Filippo Nardi! Sì, avete letto bene: il tanto amato ex gieffino, tornato alla ribalta dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, compare spesso nelle storie pubblicate dalla d’Urso e non sono stati in pochi coloro che si son fatti più di una domanda: cosa c’è tra la lei e Filippo? Possibile che stiano insieme? Da quanto tempo va avanti questa relazione? Ok, cancellate tutto.

Barbara d’Urso risponde al gossip sul suo fidanzamento con Filippo Nardi

Sì perché a smentire categoricamente le indiscrezioni su questa chiacchieratissima liaison amorosa è stata proprio la conduttrice: Filippo ha condiviso una storia in cui si leggeva un titolo su questo presunto flirt e Barbara con un “Ma no… Giuro!” ha messo a tacere qualsiasi pettegolezzo sul suo conto. Non che fossero voci di corridoio ingiustificate, diciamocelo: Filippo è un bell’uomo, tra l’altro anche molto simpatico, e si sa che il modo migliore per conquistare una donna è quello di farla ridere. Ad ogni modo no: nessun fidanzamento, nessuna frequentazione, niente di niente; al momento Barbara d’Urso è single ed è solo amica di Nardi.

Barbara torna in TV con tutti i suoi programmi

Si prospetta tra l’altro una stagione televisiva ricchissima di impegni per la conduttrice che tornerà con tutti i programmi di successo che conosciamo portando nei suoi salotti volti nuovi, fatti di cronaca, storie divertenti e molto altro ancora. Quest’estate è stata ricchissima di gossip, colpi di scena e notizie da riprendere a settembre, quindi state certi che ne sentiremo di ogni!