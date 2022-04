Barbara d’Urso e Elena Morali, pesante lite: volano i microfoni in studio

Furibonda lite tra Elena Morali e Barbara d’Urso nel corso della registrazione de La Pupa e il Secchione che si è svolta sabato 23 aprile (ma messa in onda della puntata è prevista per martedì 3 maggio). La showgirl bergamasca, a un certo punto ha letteralmente perso le staffe, lanciando a terra il microfono. Il fatto non è passato inosservato, con la conduttrice campana che, come ha raccontato Biccy, si è resa protagonista di una poderosa sgridata nei confronti dell’ex volto di Colorado.

Anticipazioni de La Pupa e il Secchione: il battibecco d’Urso – Morali

Biccy ha riferito che la Morali, nel corso della puntata, ha abbandonato lo studio con piglio infervorato. Piglio che l’ha poi portata a lanciare il microfono a terra. Le cause che hanno innescato l’ira della bergamasca sono al momento ignote (saranno svelate attraverso la messa in onda della trasmissione il 3 maggio). Quel che invece si sa è che dopo la sfuriata la giovane lombarda è rientrata in studio per chiedere scusa per le sue escandescenze. La d’Urso le ha fatto una ramanzina puntuale e decisa.

Alla fine la faccenda dovrebbe essere stata appianata, con tanto di finale a lieto fine. Cosa è accaduto? Luigi Mario Favoloso ha chiesto in sposa la Morali. Dalla serie: e vissero tutti felici e contenti… purché si stia innanzi alle telecamere. Opportuno segnalare che pochi mesi fa, quando Francesca Cipriani ricevette in diretta tv, al Grande Fratello Vip, la proposta di matrimonio, Elena commentò in questo modo:

“Cosa ne penso delle proposte di matrimonio in tv? Cosa dovrei pensare? Che dovrei dirvi di questo? Dico che non hanno più carte da giocarsi. Che ormai sono passati, che se continua a fare certe smorfie pare che ha preso una paralisi facciale dopo aver fatto AstraZeneca”.

Questione di coerenza.

La Pupa e il Secchione, anticipazioni: cosa è accaduto nella registrazione del 23 aprile

Altra anticipazione trapelata dalla registrazione è quella che parla di una forte lite tra l’opinionista Soleil Sorge e il Secchione Gianmarco Onestini. Lite che si è poi allargata a Mila Suarez che è entrata nella bagarre. Pare che il pubblico si sia schierato dalla parte dell’italoamericana e abbia mugugnato contro Mila. L’altra opinionista, Antonella Elia, è invece andata contro il pubblico, trovando non giusto il comportamento delle persone presenti in studio.