Barbara d’Urso, doppia batosta: saltano tutti i progetti in Rai, motivi e retroscena

Altra batosta professionale per Barbara d’Urso. Lo show Rai che avrebbe dovuto essere a lei destinato, ossia “Surprise Surprise“, sarebbe saltato. Lo riferisce l’esperto di retroscena televisivi Giuseppe Candela che su Dagospia scrive che il programma non verrà prodotto. Il motivo ‘ufficiale’, ha aggiunto il giornalista, è la mancanza di budget, “ma sullo sfondo c’è il patto di non belligeranza con Mediaset”. Sempre Candela riporta anche che difficilmente si vedrà l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque al Festival di Sanremo 2026. Nelle ultime settimane c’è chi ha sostenuto che Carlo Conti l’avrebbe voluta al suo fianco per una serata. “Ma la notizia non trova conferme”, ha spiegato il giornalista che ha aggiunto che ad avvicinarsi sempre di più all’Ariston, invece, sarebbe Andrea Delogu, protagonista proprio con d’Urso nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

La notizia relativa alla non produzione di “Surprise Surprise”, se confermata, sarebbe l’ennesimo “schiaffo” lavorativo per d’Urso, ferma ai box ormai da quasi tre anni. Da quando è stata defenestrata da Mediaset nel maggio 2023, non ha più condotto alcuna trasmissione. Non perché le manchi la voglia (più volte ha riferito di avere il desiderio di prendere la guida di un nuovo progetto). A mancare sono le proposte ‘serie’.

Molti hanno creduto che la Rai, dopo Ballando con le Stelle, l’avrebbe coinvolta in un nuovo programma. Per il momento, però, nulla si starebbe muovendo. Candela ha fatto riferimento al patto di non belligeranza con Mediaset. Di che cosa si tratta? Nessuno dei dirigenti della Tv pubblica e del Biscione ha mai parlato di tale accordo. Non si tratta certamente di un’intesa scritta. I ‘ben informati’ sostengono che Pier Silvio Berlusconi e la dirigenza Rai abbiano fatto una sorta di patto non scritto in cui entrambe le parti si impegnano a evitare di farsi concorrenza spietata nel mercato dei professionisti del piccolo schermo.

d’Urso sarebbe ‘vittima’ di questo meccanismo che, si ripete, non ha mai trovato alcuna conferma ufficiale e rimane relegato nell’ambito delle indiscrezioni. Di recente, ‘Barbarella’ si è però lasciata sfuggire alcune paroline sibilline, dicendo che forse un giorno parlerà e spiegherà chi, a suo avviso, c’è dietro al suo esilio forzato dal piccolo schermo.