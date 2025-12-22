Barbara d’Urso “fuggita da Ballando”, coppa abbandonata e le scemenze su Pasquale La Rocca

La “fuga” di Barbara d’Urso subito dopo la finale di Ballando con le Stelle, il giallo della coppa lasciata in camerino e le scemenze sul “segui” Instagram tolto al suo maestro Pasquale La Rocca: trattasi dei retroscena, raccontati dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, di quel che sarebbe accaduto poco dopo la conclusione dell’ultimo atto dello show danzante condotto da Milly Carlucci, terminato con la vittoria di Andrea Delogu. Seconda Francesca Fialdini, medaglia di bronzo per Barbara d’Urso (a pari merito con Fabio Fognini), la quale si è però aggiudicata il Premio speciale della giuria per la performance in cui ha portato in pista un tango. Il riconoscimento ricevuto per tale esibizione, però, sarebbe stato abbandonato nei camerini.

Ballando con le Stelle, i retroscena sulle ‘mosse’ di Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca

Parpiglia ha fatto notare che dopo che Delogu è stata proclamata vincitrice, sul palco del programma si è riunito tutto il cast. Non c’erano, però, La Rocca e d’Urso. Non solo: il giornalista ha sostenuto che sono “scappati” e che hanno dimenticato la già citata coppa in camerino, chiedendosi se tale fatto sia stato frutto di una dimenticanza dettata dalla stanchezza oppure se sia stato un gesto deliberato. Chissà…

Parpiglia ha anche sottolineato che chi sui social ha iniziato a scrivere che dopo la finalissima ‘Barbarella’ ha defollowato il suo maestro ha detto delle scemenze, evidenziando giustamente e correttamente che la conduttrice campana, da quando è sbarcata su Instagram, non ha mai seguito nessuno, eccezion fatta per una persona, ossia Oprah Winfrey. In altre parole non è stato tolto alcun “segui”, per il semplice motivo che il “segui” a La Rocca non era mai stato messo.

Barbara d’Urso avrà un futuro in Rai?

Ora che si è chiusa l’edizione 2025 di Ballando con le Stelle e che sono automaticamente cessate le polemiche attorno al programma, c’è un grande interrogativo a cui rispondere: Barbara d’Urso avrà un futuro da protagonista in Rai? Riuscirà ad ottenere una trasmissione di punta? Si sussurra che ci siano in atto trattative e che la prossima primavera o nella prossima stagione Tv in partenza a settembre potrebbe finalmente essere la volta buona per rivederla al timone di uno show, dopo un ‘purgatorio’ che ormai dura da più di due anni e mezzo.