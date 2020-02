Striscia la notizia mostra il fuorionda della lite tra Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi a Live-Non è la d’Urso

Continua a far discutere la furibonda lite tra Barbara d’Urso e Vittorio Sgarbi. Dopo che il critico d’arte è stato bandito dai programmi Mediaset, Striscia la notizia ha divulgato un fuorionda della lite. Quello in cui dopo gli insulti di Sgarbi la conduttrice napoletana si reca furiosa dietro le quinte. Dove la tensione è alle stelle e Barbarella si trova a bisticciare con Ivan, uno dei suoi fidati autori. Quest’ultimo invita la d’Urso a non mandare via dal programma il suo ospite ma dalle parole della 62enne traspare tutta la sua rabbia (come potete vedere nel video più in basso).

Barbara d’Urso non si piega al volere del suo ospite Vittorio Sgarbi

“Ma stai scherzando? Mi ha detto va……lo. Ma che sei matto? Guarda, Ivan, ti prego eh! Per favore, ti prego, ognuno reagisce come gli pare. Questo è il mio modo. È un tuo punto di vista, il mio è un altro. Ma ci mancherebbe altro, mi dici va——-lo in diretta a me. Ma stai scherzando? O chiede scusa o esce dallo studio. Vaglielo a dire“, ribadisce Barbara d’Urso nel fuori onda mostrato da Striscia la notizia, nella puntata in onda mercoledì 25 febbraio.

Vittorio Sgarbi vuole un nuovo confronto con Barbara d’Urso

Dopo che sono saltate alcune ospitate televisive, Vittorio Sgarbi ha chiesto via radio un nuovo confronto a Barbara d’Urso, magari sempre domenica sera a Live-Non è la d’Urso. Al momento la presentatrice non ha ancora replicato a questo appello: dopo quanto accaduto il 23 febbraio la d’Urso non ha più menzionato la faccenda.