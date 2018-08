Barbara d’Urso dopo la foto in pronto soccorso: “Ho solo avuto un trauma toracico”

By

Barbara d’Urso spiega perché è finita al pronto soccorso: trauma toracico, piccolo incidente sul set

Barbara d’Urso ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. La nota conduttrice ha pubblicato uno scatto mentre si trovava in un pronto soccorso. Cosa è successo a Barbara d’Urso? La donna è impegnata con le riprese della fiction La Dottoressa Giò di cui è protagonista e, proprio sul set, Barbara d’Urso ha avuto un piccolo incidente. “Voglio ringraziare tutti per i messaggi di affetto e di apprensione ma preciso che sto bene!“ ha infatti scritto la stessa Barbara d’Urso qualche minuto fa in un post sul suo profilo Instagram. “Ho solo avuto un trauma toracico durante le riprese“ ha spiegato la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live tranquillizzando i suoi sostenitori.

Barbara d’Urso parla delle foto con delle ferite che girano sul web: la spiegazione della Dottoressa Giò

“Le foto che girano di me con il sangue sul volto sono foto di scena e il sangue è finto, sono foto di alcune settimane fa e non c’entrano nulla“ ha precisato la conduttrice e attrice Barbara d’Urso riguardo all’incidente avuto sul set della fiction La Dottoressa Giò. “Su internet gira persino la foto di un’auto sfasciata vicino al mio volto sanguinante!! Nessun incidente stradale!“ ci tiene a spiegare ancora la d’Urso.

Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 andrà in onda dopo il piccolo incidente sul set della fiction La Dottoressa Giò?

Lunedì 3 settembre ricomincerà una nuova stagione di Pomeriggio 5 con la conduzione della confermatissima Barbara d’Urso. L’incidente che la conduttrice ha avuto mentre stava lavorando alle riprese de La Dottoressa Giò fa però preoccupare i fan del programma di Canale 5 che temono che la messa in onda sarà rimandata. Barbara d’Urso interviene sull’argomento: “Cinque giorni di prognosi e lunedì sarò in diretta con voi”.