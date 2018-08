Barbara d’Urso finisce al pronto soccorso: piccolo incidente sul set

Barbara d’Urso in ospedale nell’ultimo giorno di riprese de La Dottoressa Giò

Spavento per Barbara d’Urso. La nota conduttrice e attrice ha avuto un piccolo incidente sul set de La Dottoressa Giò, durante l’ultimo giorno di riprese della nuova stagione. La padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live è dunque finita al pronto soccorso del Policlinico Casilino di Roma, dove ha prontamente ricevuto assistenza medica. A rendere nota la notizia è stata la diretta interessata in una storia di Instagram. “È comunque il mio ultimo giorno di set è iniziato così… in un vero pronto soccorso!”, ha scritto Barbarella condividendo sui social network lo scatto del referto medico. La napoletana ha voluto sdrammatizzare la situazione e lasciato intendere che ora è tutto ok e sta decisamente meglio.

Come si legge sul referto medico pubblicato sui social network, Barbara d’Urso è finita al pronto soccorso in codice verde. La 61enne è stata subito sottoposta ad un elettrocardiogramma, che non ha evidenziato particolari patologie. La diagnosi? Trauma emicostato sx, come si legge sempre nello scatto postato dall’attrice. Altri dettagli non sono trapelati, ma è probabile che vengano forniti da Barbara nel corso dei prossimi giorni. Magari a Pomeriggio 5, dove la d’Urso sta per tornare in onda tutti i giorni a partire da lunedì 3 settembre.